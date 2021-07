Redenção da Coca-Cola: Bonucci bebe refrigerante para comemorar Eurocopa

Depois do "chega pra lá" que o astro português Cristiano Ronaldo deu na Coca-Cola no dia 14 de junho, afastando as garrafas do refrigerante e dizendo que só é adepto da boa e velha água durante uma coletiva de imprensa, o zagueiro italiano Leonardo Bonucci promoveu nesta segunda-feira a "redenção" da marca americana.

Durante coletiva de imprensa em comemoração da Eurocopa, Bonucci, do Juventus, que marcou um dos gols da partida de ontem e também converteu um pênalti, abriu uma garrafa de Coca-Cola e deu um gole generoso. Não obstante, o jogador ainda abriu uma long neck da cerveja Heineken."Eu merecia uma dessas, não? Eu vou beber tudo esta noite", disse.