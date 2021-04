Rede de TV russa divulga adaptação soviética rara de "Senhor dos Anéis"

Perdido nos últimos 30 anos, uma versão produzida na União Soviética do sucesso de J.R.R. Tolkien, Senhor dos Anéis, foi divulgada no YouTube por uma rede de TV.

O filme é uma adaptação para a TV do primeiro livro da trilogia, A Sociedade do Anel, e é tido como a única feita no período soviético na Rússia. Muitos acreditam que a obra, que foi ao ar 10 anos antes do sucesso de Hollywood dirigido por Peter Jackson, estava perdida.

Com duração de 1h50min, a obra foi publicada no YouTube em 2 partes, que podem ser vistas no canal da TV 5 (parte um | parte dois), sucessora da TV Leningrado, que veiculou o filme pela primeira vez. Um milhão de pessoas já assistiram à versão russa do clássico desde que foi lançado, há uma semana.

Traduções e adaptações da obra de Tolkien na União Soviética eram difíceis, já que a obra trata de um grupo de humanos, elfos e anões se reunindo para subverter a ascensão de um poder totalitário do leste.

Alguns personagens não retratados na obra hollywoodiana estão na russa, como Tom Bombadil, que foi deixado de fora da adaptação americana porque a personagem arrastava a história. Antes de ser publicada no YouTube pela TV 5, o filme havia ido ao ar apenas uma vez.