Red Bull usará pintura especial para homenagear Honda no GP da Turquia

A Red Bull e sua equipe filiada AlphaTauri usarão uma pintura especial para homenagear a Honda no Grande Prêmio da Turquia, que substituirá o que deveria ter sido a última corrida da fornecedora de motores em casa. O GP do Japão foi cancelado por causa da pandemia de Covid-19, e em seu lugar entrou a prova no circuito de Istanbul Park.

"Todos estávamos esperando dar aos torcedores japoneses da Honda uma chance de comemorar nosso relacionamento extremamente bem-sucedido na Fórmula 1 em sua terra natal em Suzuka", disse o chefe da Red Bull, Christian Horner.

"Como a corrida foi vítima da pandemia, não poderíamos deixar o final de semana passar sem prestar homenagem à Honda e aos seus torcedores locais incríveis trazendo um pouco de sua herança a Istambul."

Os carros da Red Bull aparecerão predominantemente brancos, a cor usada pelo fabricante japonês quando venceu o GP do México de 1965, e as asas traseiras da AlphaTauri estamparão a palavra "arigato" (obrigado).

Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, teria sido o primeiro piloto japonês a competir em casa desde Kamui Kobayashi em 2014, mas agora terá que esperar até 2022.

Max Verstappen, da Red Bull, venceu sete das 15 corridas já disputadas nesta temporada e está dois pontos atrás do heptacampeão mundial Lewis Hamilton, da Mercedes, que venceu na Turquia no ano passado.

"Esperamos que os torcedores da Honda de todo o mundo, especialmente no Japão, aceitem esta pintura especial como um pequeno gesto de nosso agradecimento por seu apoio constante ao longo de tantos anos", disse o chefe de marca da Honda, Koji Watanabe.