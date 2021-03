Red Bull apresenta carro de F1 com expectativa de derrotar Mercedes

A Red Bull ofereceu nesta terça-feira (23) um vislumbre do carro que o piloto Max Verstappen torce para levá-lo a um primeiro título de Fórmula 1 e encerrar o reinado do heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes. A equipe publicou na internet imagens de estúdio do carro cor mate RB16B, consideravelmente semelhante ao modelo do ano passado, mas com a marca Honda no lugar daquela da antiga patrocinadora Aston Martin.

Agora a Aston Martin tem sua própria equipe, já que rebatizou a Racing Point sob o comando do bilionário canadense Lawrence Stroll.

"Mais do mesmo... mas diferente", comentou a Red Bull no Twitter. "Na superfície, as primeiras imagens do carro novo indicam que não muita coisa mudou ao longo do inverno", acrescentou a escuderia em seu site. "Longe disso, debaixo da pele, o RB16B conta com muitas mudanças que mantêm a condição da F1 como campo de batalha sério dos cientistas".

⏯ And now for the B-Side 💿 Meet the RB16B #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/2XrH3G4AP0 — Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021