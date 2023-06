Recorde de valor: milionário coloca vila na Grécia à venda por R$ 264,3 milhões

Um magnata britânico está tentando vender uma vila de oito quartos em Mykonos, no que seria o imóvel mais caro já anunciado na ilha grega. A propriedade de 6,5 mil metros quadrados - situada em uma ilha repleta de casas de luxo pertencentes a personalidades, como o bilionário americano Todd Boehly - estará à venda na próxima semana por 50 milhões de euros (R$ 264,3 milhões) por meio da imobiliária Beauchamp Estates, especializada em propriedades de primeira linha.

O proprietário do imóvel é Charles Worthington, que construiu uma fortuna com a venda de produtos de beleza bastante utilizado por celebridades, e vendeu sua empresa de beleza de mesmo nome para a fabricante britânica PZ Cussons por cerca de 37 milhões de libras esterlinas em 2004.

“Mykonos tem um mercado diferente da Grécia continental, atraindo compradores muito ricos, e esta vila tem algo único que você não encontra em nenhum outro lugar da ilha”, disse Roi Deldimou, um agente imobiliário da filial de Mykonos, da Beauchamp Estates. “Você consegue ter uma visualização de tudo, mas ninguém pode ter uma visão de você.”

A venda planejada ocorre dez anos depois que Worthington comprou a propriedade, que tem uma piscina de borda infinita com vista para o mar. O preço que Worthington consegue pela vila fornecerá uma visão sobre a força do mercado imobiliário super prime da Europa, que está se adaptando a taxas de juros mais altas e a uma repressão aos programas de dinheiro por passaporte.

“Ainda espero vender para um comprador internacional, porque a ilha atrai muita atenção de fashionistas ricos de todo o mundo”, disse Worthington.

'Golden Visa' impulsiona mercado imobiliário na Grécia

Os mercados imobiliários da Europa estão em turbulência desde o fim da era do dinheiro barato. Os aumentos das taxas de juros pelos bancos centrais aumentaram os preços das hipotecas no momento em que um aperto no custo de vida atinge os consumidores.

Mas na Grécia, um aumento no interesse de compradores estrangeiros usando o esquema do “Golden Visa” do país – que oferece residência em troca de investimento estrangeiro – adicionou combustível ao mercado imobiliário da Grécia, que também está se beneficiando da forte demanda doméstica. A União Europeia há muito pressiona os governos a encerrar os esquemas de 'vistos gold', alegando que eles são antidemocráticos e podem servir como um meio para entrada de dinheiro ilegal na região, levando algumas nações, como Irlanda e Portugal a abandonar seus programas.

Houve um aumento de 300% nos pedidos de vistos gold na Grécia nos dos primeiros meses deste ano, totalizando 1.262 candidatos ao programa do país, segundo a empresa de dados imobiliários Recognyte. Quase dois terços desses pedidos vieram da China, uma nação que tem fama de se entregar ao mercado imobiliário europeu.

O aumento nos pedidos se deve principalmente pela Grécia ter dobrado seu limite de investimento para 500 mil euros em certas áreas do país - incluindo Mykonos - a partir do próximo mês. A reformulação do programa foi projetada para impedir que os cidadãos gregos sejam excluídos do mercado imobiliário à medida que a demanda no exterior aumenta.

Na mira dos imóveis, só compradores super ricos

As casas mais caras da Europa são normalmente compradas por clientes menos dependentes de dívidas. Cerca de 17% dos indivíduos com patrimônio líquido muito alto compraram pelo menos uma casa no ano passado, de acordo com um relatório da corretora Knight Frank.

Além disso, o relatório classifica a Grécia como o quinto mercado imobiliário internacional mais diversificado, acima de Alemanha e Portugal, sugerindo que um amplo grupo de compradores pode estar interessado em adquirir uma casa em Mykonos. A propriedade residencial é vista como a classe de ativos mais segura para investidores ricos, mostra a pesquisa, ficando acima do ouro e dos títulos, respectivamente.

“Estamos pensando em comprar outro terreno em Mykonos e iniciar um novo projeto”, disse Worthington, que também possui propriedades no Colorado e em Londres. “Eu certamente espero atingir o preço pedido e estarei esperando a oferta certa.”