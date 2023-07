4 receitas de sopas cremosas para espantar o frio

As sopas são um tipo de comida que combina muito bem com o frio. As versões cremosas, então, conquistam tanto pelo sabor quanto pela textura. Além disso, são muito fáceis de preparar e podem ser combinadas com diversos ingredientes saudáveis e nutritivos, que ajudam a fortalecer a imunidade e evitar as doenças típicas da época.

A seguir, confira 4 receitas de sopas cremosas simples e saborosas para você preparar em poucos minutos em casa:

Creme de abóbora

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 abóbora descascada e picada

4 xícaras de chá de água fervente

1/2 colher de chá de noz-moscada

1/2 colher de chá de gengibre ralado

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e a água e cozinhe por 30 minutos. Tempere com pimenta-do-reino, noz-moscada e gengibre e refogue por mais 10 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha o creme novamente sobre a panela. Leve ao fogo médio para aquecer e sirva em seguida.

Dica: sirva polvilhado com cebolinha picada.

Creme de legumes

Ingredientes

2 batatas descascadas e cortadas em cubos

2 mandioquinhas descascadas e cortadas em cubos

6 vagens

1 tomate sem pele e sem sementes picado

1 cenoura descascada e cortada em cubos

1 l de caldo de galinha

Sal e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque os legumes, a vagem e o sal e cubra com o caldo de galinha. Tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 6 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere sair a pressão, abra a panela e espere esfriar. Após, transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o creme novamente sobre a panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, polvilhe com cebolinha e sirva em seguida.

Creme de batata

Ingredientes

3 batatas descascadas e raladas

1/2 maço de manjericão picado

1/2 maço de hortelã picado

1/2 maço de salsinha picado

1/2 maço de cebolinha picado

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 l de caldo de galinha

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as batatas e refogue-as, mexendo de vez em quando, por 5 minutos. Junte o caldo de galinha, o manjericão, a hortelã, a salsinha, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino. Reduza o fogo e cozinhe até as batatas ficarem macias. Desligue o fogo, deixe amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha o creme novamente sobre a panela. Leve ao fogo médio para aquecer e sirva em seguida.

Creme de cenoura com beterraba

Ingredientes

1 cebola descascada e ralada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite

2 cenouras descascada e raladas

1/2 abobrinha descascada e picada

1 beterraba descascada e ralada

1 maço de agrião picado

Sal e cebolinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura, a abobrinha, a beterraba e o agrião e cozinhe por 5 minutos. Junte o sal, cubra os ingredientes com água e refogue até os legumes ficarem macios. Desligue o forno, espere amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha o creme novamente sobre a panela. Leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, polvilhe com cebolinha e sirva em seguida.