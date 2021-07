Rebeca Andrade faz 2ª melhor nota e avança para 3 finais na ginástica

A brasileira Rebeca Andrade brilhou nas classificatórias da ginástica artística, neste domingo, e terminou o dia com a segunda maior nota entre todas as competidoras nos Jogos de Tóquio, ficando atrás apenas da norte-americana Simone Biles, considerada a maior da modalidade em todos os tempos.

Com total de 57,399 pontos, Rebeca se garantiu na final da prova individual geral e também disputará medalhas em dois aparelhos, o salto e o solo. Biles, que avançou para todas as finais por aparelhos, liderou a classificatória com 57,731 pontos.

Outra brasileira em ação, Flávia Saraiva avançou para a final da trave, mas foi forçada a desistir de tentar uma vaga no individual geral e nos demais aparelhos após sofrer uma lesão durante sua apresentação no solo.