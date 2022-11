Rayssa Leal vence mundial de skate no Rio de Janeiro

Rayssa Leal, a "Fadinha", ganhou mais uma. Aos 14 anos, a skatista brasileira, que levou a medalha de prata nos Jogos de Tóquio, se tornou a campeã da Liga Mundial de Skate Street.

O Super Crown da Street League de Skate (SLS) foi disputado na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Rayssa já havia vencido as etapas de Jacksonville, Seattle e Las Vegas, nos Estados Unidos.

A vitória da skatista brasileira veio na última manobra. Rayssa estava na terceira colocação atrás das competidoras japonesas Momiji Nishiya e Funa Nakayama. Ela precisava de 5 pontos, mas a manobra final foi certeira. A Fadinha deslizou sobre o corrimão e conquistou nota 7,4.

Com isso, Rayssa somou 21,1 pontos, superando Funa Nakayama e Momiji Nishiya que ficaram com 19,4 pontos e 19,2 pontos.

As outras atletas brasileiras Pamela Rosa e Gabi Mazetto ficaram em quinto e sétimo lugar, respectivamente.