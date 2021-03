Rapper lança “Tênis Satã” com sangue humano, pentagrama e processo da Nike

Após o lançamento das sandálias Birkenstock feitas de bolsas Birkin e o “sapato de Jesus” (um tênis da Nike com os amortecedores cheios de água benta do Rio Jordão), o coletivo americano MSCHF acaba de lançar o “Tênis Satã” em parceria com o rapper Lil Nas X. As 666 unidades do tênis Nike Air Max 97s reestilizados foram lançadas ontem, 29, e já estão sofrendo processo pelo gigante de moda e calçados esportivos.

Na semana passada, Lil Nas X estreou o clipe da música Montero (Call Me By Your Name). No vídeo (com mais de 46 milhões de visualizações) o rapper aparece “descendo” do céu ao inferno em um poste de stripper. Ao final do vídeo, ele arranca os chifres do diabo e os coloca em sua cabeça.

Aumentando ainda mais a polêmica após o clipe, o rapper afirmou que os “Tênis Satã”, em referência à passagem bíblica Lucas 10:18: "Vi Satanás cair do céu como um raio" (bordada no tênis) estão à venda em 666 unidades numeradas.

Os sapatos numerados, custam 1.018 dólares, contém uma gota de sangue humano (dos artistas do coletivo) misturado à tinta vermelha no amortecimento do tênis, além de um pentagrama em bronze na língua.

Aos interessados, o calçado polêmico já esgotou e agora um último par será sorteado através do Twitter.

Em nota, a Nike disse que não aprova e autoriza a vendas dos sapatos do coletivo: “Não temos relacionamento com Little Nas X ou MSCHF. A Nike não desenhou ou lançou esses tênis, e não os endossamos”.

Em resposta à Nike e aos críticos do sapato, Lil Nas X fez várias postagens em sua conta no Instagram e Twitter debochando do processo da Nike e dos conservadores, como a governadora da Dakota do Sul, Kristi Noem, que disse: “Nossos filhos estão ouvindo que esse tipo de produto, além de bom, é "exclusivo". Mas você sabe o que é mais exclusivo? Sua alma eterna dada por Deus. Estamos em uma luta pela alma de nossa nação. Precisamos lutar muito. E precisamos lutar com inteligência. Temos de vencer.”