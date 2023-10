Range Rover Velar 2024 chega o Brasil em versão híbrida e menos Land Rover; veja preço

A Range Rover dá mais um passo na construção de um novo momento da marca, se distanciando da Land Rover. Chegou ao Brasil, na última segunda-feira, 30, a Range Rover Velar 2024 em versão híbrida. O modelo teve uma atualização do design, e um ponto chama bastante a atenção: saiu de cena o logo Land Rover da parte traseira do carro. Agora, só tem uma discreta referência, na grade dianteira.

Essa mudança parece apenas um detalhe, mas na verdade faz parte de um plano global do grupo JLR de criar a "casa das marcas". Em entrevista exclusiva à EXAME no fim de julho, Ken McConomy, head global de relações públicas do grupo, explicou que o objetivo é amplificar o valor das marcas Range Rover, Defender, Discovery — modelos da Land Rover — como também da Jaguar, criando o que eles chamam de uma house of brands.

“A estratégia anterior não estava funcionando. A Jaguar está nos carros, mas em breve pode estar em serviços e outros produtos. Vamos vender a experiência da marca, e não mais um produto”, disse McConomy.

E como toda grande grife do mundo da moda, estar em um shopping ao lado de outras importantes maisons faz parte da estratégia. Também na segunda-feira, foi a aberta a Range Rover Boutique, dentro do Iguatemi, em São Paulo.

O objetivo do espaço, explica Paulo Manzano, CMO do grupo JLR no Brasil e na América Latina, é que o consumidor tenha contato com a marca, mas não seja uma loja. A posição, inclusive, é estratégica. Fica rodeada de marcas de luxo como Prada e Louis Vuitton. Em um primeiro momento, a boutique funcionará somente até o fim do ano.

"De quinta a domingo teremos dois modelos disponíveis para test drive. Caso alguém queira comprar, será direcionado para o nosso time de vendas", diz. O modelo é muito similar ao que existe no número 14 da Rua Berkeley, em Londres, no bairro de Mayfair, um dos mais luxuosos da capital inglesa.

Range Rover Velar

No interior, a versão 2024 da Range Rover Velar recebeu uma nova tela tátil de vidro curvo flutuante de 11,4 polegadas integrado ao console central, proporcionando controle imediato e intuitivo de todas as principais funções do veículo. Para os bancos, a marca disponibiliza a opção sem couro com as misturas de lã Kvadrat TM e tecido de poliuretano inspirados na alfaiataria sob medida.

No exterior, uma nova grade combina com o característico teto flutuante, cintura intacta e maçanetas embutidas que definem a família de SUVs de luxo da marca. Os novos faróis LED Pixel superfinos proporcionam uma aparência semelhante a uma joia e garantem visibilidade otimizada. O veículo também conta com um novo para-choque traseiro inferior e detalhes mais escuros.

Motor

O híbrido elétrico plug-in Velar chega com maior autonomia puramente elétrica de até 64 km, graças a um conjunto de baterias redesenhado. Com a motorização combinada de 404 cv e 640 Nm do seu motor a gasolina Ingenium de quatro cilindros de 300 cv e motor elétrico de 105 kW, o Velar é capaz de acelerar de 0 a 100 quilômetros por hora em 5,4 segundos, com uma velocidade máxima de 209 quilômetros por hora.

O Velar realiza o carregamento rápido DC, com uma carga de 0 a 80%, em 30 minutos usando um carregador de 50 kW. Em casa, ele pode carregar de 0 a 100% usando um carregador CA de 7kW, em cerca de duas horas e meia.

Quanto custa a Range Rover Velar 2024?

A Range Rover Velar chega ao Brasil ao preço de R$ 643.950. O valor pode subir, dependendo das customizações e itens adicionados.