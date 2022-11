Ram 1200: conheça a nova picape de luxo que será fabricada no Brasil

A Ram 1500 Classic mais barata não sai por menos de R$ 349 mil — enquanto a 3500 topo de linha encosta em meio milhão de reais. Mas a marca prepara novidades para o mercado brasileiro: a nova Ram 1200, que será fabricada em Goiana (PE) como modelo de entrada e aproveitará a estrutura da Fiat Toro. E a previsão é de que o lançamento seja realizado por aqui até o fim de 2023.

Enquanto as picapes médias (como Chevrolet S10, Ford Ranger e Toyota Hilux) são quase caminhões menores, com estrutura focada na robustez, a Ram 1200 terá parte das peças emprestada dos Jeep Compass, Commander e Renegade. Por isso mesmo, é esperado que novidade seja mais confortável para dirigir, quase um SUV de caçamba. Mas o tamanho deverá ser o mesmo das rivais.

Ainda não há confirmação dos motores, mas é provável que a futura picape receba opções 2.0 turbo movido a gasolina com cerca de 260 cv de potência e 2.2 turbodiesel com 203 cv. Em ambos casos, a tração seria 4x4 e o câmbio automático de nove marchas, segundo apuração do Autos Segredos, que também fotografou o modelo em testes, ainda camuflado sob a carroceria da Fiat Toro.

Se boa parte da estrutura virá emprestada dos “irmãos menores”, não haverá dúvidas em relação ao visual: a inspiração será na Ram 1500, inclusive com a tampa traseira que poderá abrir para baixo ou para os lados, como também antecipa o site especializado em segredos automotivos. Mas e o preço? Não espere nada mais barato que a Fiat Toro, que custa R$ 217 mil na opção topo de linha.

E se a lista de equipamentos continua sob sigilo, o próprio Jeep Commander pode indicar quais itens deverão ser incluídos na picape, como quadro de instrumentos digital, central multimídia com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, carregamento de celular por indução, assistente virtual Alexa, WiFi, além de piloto automático capaz de manter a distância do veículo à frente e estacionar.

