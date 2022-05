Rainha Elizabeth II não vai participar das festas no palácio de Buckingham

A rainha Elizabeth II, que nos últimos meses reduziu consideravelmente suas aparições públicas devido a crescentes problemas de saúde, não participará das tradicionais "festas do jardim" no Palácio de Buckingham nesta primavera - anunciou a casa real nesta quinta-feira (5).

Em maio e em junho, costuma-se comemorar até três festas nos jardins de Buckingham e outra no palácio de Holyroodhouse em Edimburgo (Escócia). Após dois anos de cancelamentos devido à pandemia, a primeira está prevista para a próxima semana.

Um dos momentos mais glamourosos do calendário real, essas festas já reuniram mais de 1,45 milhão de convidados - reconhecidos por seus serviços ao país, ou às suas comunidades - desde que Elizabeth II subiu ao trono em 1952.

Este ano, porém, a monarca, que tem problemas de mobilidade, não estará presente, devendo "ser representada por outros membros da família real" britânica, anunciou um porta-voz do palácio.

Após celebrar seus 96 anos de forma privada em 21 de abril em sua propriedade de Sandringham, no oeste da Inglaterra, a rainha retornou, recentemente, ao Castelo de Windsor, a 40 quilômetros a oeste de Londres, onde reside desde o início da pandemia.

Segundo uma tradição real que remonta ao século XVIII, o soberano britânico celebra seu aniversário em junho para aproveitar o bom tempo.

Este ano, a celebração coincide com quatro dias de grandes festejos, de 2 a 5 de junho, com o "jubileu de platina", que marca seus 70 anos no trono.

A saúde da rainha é motivo de preocupação desde que, em outubro, os médicos prescreveram-lhe repouso. A monarca passou uma noite hospitalizada para se submeter a "testes", cuja natureza não foi especificada.

Desde então, uma dor nas costas e crescentes dificuldades para permanecer de pé e caminhar a fizeram-na cancelar vários compromissos. Elizabeth II também teve covid-19 em fevereiro passado, o que, em suas palavras, deixou-a "muito cansada e esgotada".

Foi vista em público pela última vez em 29 de março, na Abadia de Westminster, no centro de Londres, durante uma missa em homenagem a seu marido, príncipe Philip, falecido em 2021, aos 99 anos.

Na semana passada, reuniu-se em privado com o presidente suíço, em Windsor. Recebeu-o sorridente e sem bengala.