Rafael Nadal se retira do Torneio de Wimbledon

O tenista Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira que está fora do torneio de Wimbledon. Mais uma vez, o motivo são as limitações impostas por seu corpo. O espanhol sofreu uma lesão na região do abdomen, uma ruptura. A contusão foi constatada após a realização de um exame de ultrassom.

- Demoramos a fazer este comunicado porque tenho pensado nisso durante o dia. Não posso ganhar dois jogos nestas circunstâncias. Não posso arriscar três meses fora de competição - explicou-se o tenista em coletiva de imprensa.

Esta é a sexta vez na carreira que Nadal deixa um torneio antes mesmo de entrar em quadra. Sua programação agora prevê um período de férias para recuperar os músculos abdominais e uma retomada gradual dos treinos. Sua próxima competição será apenas em agosto, quando ele terá pela frente o Masters 1.000 de Montreal (de 7 a 14) e o US Open (de 29 de agosto a 11 de setembro).

Nadal estava na semifinal do torneio e enfrentaria o Nick Kyrgios na semifinal, nesta sexta. Com isso, o australiano avança para a decisão de Wimbledon, no domingo. O outro finalista sairá do duelo entre o sérvio Novak Djokovic e o sul-africano Cameron Norrie, também na sexta.

Grande favorito ao título a partir de agora, Djoko pode se aproximar de Nadal entre os maiores colecionadores de títulos de Grand Slams. Se vencer Wimbledon, o sérvio chegará a 21 conquistas de "majors" e ficará a apenas uma do espanhol.

