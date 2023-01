Rafael Nadal e Meliá criam nova marca de hotéis

O tenista Rafael Nadal e Gabriel Escarrer, CEO da Meliá Hotels International, apresentaram hoje (9) em Madri a marca de hotéis ZEL. A ZEL é uma nova marca de hotéis de resort e lazer urbano que começará a operar inicialmente na Espanha e, posteriormente, em destinos-chave na Europa, no Oriente Médio, na Ásia e nas Américas.

A joint venture entre essas duas marcas globais,nascidas em Mallorca, na Espanha, pretende alcançar um crescimento internacional consistente e capitalizar seu caráter de marca mediterrânea. A marca contará ainda com diversos parceiros estratégicos em seu crescimento internacional em áreas como gastronomia, decoração, bem-estar e tecnologia.

Para Gabriel Escarrer, "O resultado da combinação da liderança inspiradora de Rafa Nadal com a experiência internacional de mais de 65 anos da Meliá na criação de hotéis de luxo e na gestão hoteleira é a marca exclusiva que apresentamos hoje, que os viajantes vão amar e que surpreenderá as novas gerações. Uma marca hoteleira inovadora, repleta de energia, com uma nova interpretação do bem-estar e um modelo de negócio sustentável. Estamos felizes por finalmente poder anunciar nossa parceria neste projeto com um ícone no plano pessoal e esportivo, como Nadal."

Para Rafael Nadal, "Como espanhol, mallorquino e viajante global, o lançamento de nossa marca de hotel é um projeto que tenho tido em mente há muito tempo. A marca ZEL é sinônimo de se sentir bem o tempo todo, aproveitando a vida e a forma como a vivemos no Mediterrâneo. Desde o início, fiquei muito atraído por este novo conceito que estamos trabalhando com a Meliá. Estou confiante de que a ZEL será um grande sucesso e alcançará um crescimento considerável e será apreciada por todos os viajantes que se hospedam nos hotéis, que, no final, são a razão pela qual a estamos criando."

O plano de crescimento prevê a adição de mais de 20 hotéis em cinco anos, com foco em destinos que atraem viajantes de lazer premium, e em hotéis voltados ao "bleisure" (negócios + lazer) nas principais regiões em que a Meliá Hotels International opera na Europa, nas Américas, no Oriente Médio e na Ásia. Em uma primeira etapa, a marca pretende expandir em destinos na costa do Mediterrâneo e em capitais como Madri, Paris e Londres, mas o primeiro hotel da ZEL será inaugurado em Mallorca em 2023.

ZEL: uma celebração do lifestyle mediterrâneo

O projeto baseia-se no posicionamento das duas marcas como embaixadoras de valores e do estilo de vida mediterrâneo: paixão pelo ar livre, uma culinária saborosa, um foco na arquitetura e no design para oferecer espaços amplos e bem iluminados, priorizando a conexão com a natureza, o céu e o mar. Os hóspedes dos hotéis ZEL poderão cuidar do corpo e da alma por meio de experiências de bem-estar que poderão organizar a seu gosto, com atividades individuais e em grupo para exercícios físicos e fitness.

A ZEL oferece uma nova e inspiradora experiência de lar longe de casa que evoca o estilo de vida mediterrâneo, com um pátio no centro do hotel que atua como um foco para o fluxo e a conexão. O pátio é um elemento arquitetônico de destaque em todo o Mediterrâneo e se conecta a outros espaços, como terraços, rooftops ou beach clubs, que serão os ambientes para a vida ao ar livre, onde os hóspedes poderão admirar vistas panorâmicas de beleza deslumbrante. Tudo isso combinado com uma atmosfera orgânica e um design informal, culinária local, bem-estar natural e experiências compartilhadas inesperadas e dinâmicas. Os hóspedes do ZEL também terão acesso a uma comunidade digital em que poderão compartilhar suas experiências e continuarem a desfrutar do estilo de vida quando a hospedagem terminar.

Um dos maiores destaques será o incentivo a encontros sociais, interações e experiências por meio de um conjunto de "espaços pop-up" dedicados ao artesanato, cuidados de beleza ou degustação de produtos com marcas parceiras.

