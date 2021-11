Raducanu agradece apoio de Hamilton, seu "exemplo pessoal"

Emma Raducanu, campeã do Aberto dos Estados Unidos, agradeceu Lewis Hamilton por seu conselho e seu apoio desde que conquistou seu primeiro e emocionante Grand Slam em setembro, descrevendo o heptacampeão mundial de Fórmula 1 como o exemplo que segue.

Falando depois de vencer Elena-Gabriela Ruse em dois sets em um evento de exibição em Londres no domingo, Raducanu disse que Hamilton é "um cara muito legal".

Raducanu competiu em eventos de kart e motocross na infância e é uma grande torcedora de F1.

"[Hamilton] disse: 'Seja paciente, você só tem de surfar a onda. Está tudo bem. Não se preocupe'. Isso tranquiliza. Ele é um exemplo muito bom para mim em termos de me ajudar nos estágios seguintes", disse Raducanu à mídia britânica.

A tenista de 19 anos também minimizou os boatos de que derrotará Hamilton e será escolhida a Personalidade do Ano do Esporte da rede BBC no mês que vem.

"Não, com certeza não. Estou torcendo por Lewis nesta corrida", disse.

"Nem penso nisso. Para mim, é algo muito longe do reino das possibilidades."

Raducanu, que está se preparando para a temporada 2022 com sessões de treino intensas de 5 horas diárias, também falou de suas metas pessoais.

"Para mim, minhas expectativas de mim mesma são continuar melhorando, quero olhar para trás no final do ano e ver que obtive avanços em áreas diferentes", afirmou.