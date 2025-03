A capital do Paraná se transforma a cada edição do Festival de Curitiba, que, neste ano, celebra sua 33ª edição com números que chamam atenção: R$ 50 milhões em movimentação econômica, mais de 200 mil espectadores e 1.800 mil artistas e profissionais envolvidos. É o maior evento do gênero do país.

Desde o dia 24 de março até o dia 6 de abril, a cidade no Sul do Brasil se torna um epicentro cultural, com teatros, praças e ruas tomadas por mais de 280 espetáculos que refletem a diversidade e a riqueza das artes cênicas. Curitiba, que já é conhecida por sua infraestrutura e planejamento, assume uma nova identidade nesse período, com cada esquina, cada praça, refletindo o impacto do evento.

Com uma programação que mistura grandes nomes do teatro nacional e internacional, o Festival de Curitiba não é apenas um espetáculo de palco, mas também um motor econômico. Em 2025, o festival promete movimentar R$ 50 milhões, gerando impactos significativos no comércio, turismo e serviços da cidade. Este valor vem do afluxo de artistas, turistas e profissionais que frequentam Curitiba, movimentando hotéis, restaurantes e estabelecimentos comerciais.

"Curitiba se reafirma como um dos maiores polos culturais do Brasil, com um reflexo imediato no turismo e na economia", explica Leandro Knopfholz, criador e diretor do evento.

Mostras

Um dos grandes destaques desta edição é a Mostra Fringe, que traz 280 espetáculos, com apresentações em mais de 70 espaços entre Curitiba e região metropolitana. A diversidade de produções, que inclui artistas de 11 estados brasileiros e de outros países como Estados Unidos, Peru, Bolívia e Argentina, torna o evento ainda mais inclusivo.

A Mostra tem se tornado um ponto de encontro para artistas, curadores e público em geral, criando uma conexão única entre os artistas e as ruas da cidade. Além disso, oficinas de aprendizagem e desenvolvimento profissional ampliam a formação e a capacitação de novos públicos.

O festival também promove o fortalecimento de carreiras e a geração de negócios. A Rodada de Conexões, realizada no evento, promove encontros entre artistas independentes e profissionais do setor, criando um espaço de networking que já gerou oportunidades de negócios no valor de até R$ 11 milhões em edições passadas.

Já a Mostra Lucia Camargo traz um olhar contemporâneo e plural sobre o teatro, com destaque para a representatividade de diferentes grupos. Nomes consagrados, como Débora Falabella, Reynaldo Gianecchini e Gregorio Duvivier, dividem os palcos com novos talentos, oferecendo uma programação rica e de alta qualidade. Entre os destaques estão o musical "Ray - Você Não Me Conhece" e o solo de Débora Falabella, "Prima Facie", que já conquistaram grande reconhecimento tanto nacional quanto internacional.

Serviço

Data: 24 de março a 6 de abril de 2025

Ingressos: gratuitos até R$ 85 (mais taxas administrativas)

Compra de ingressos: http://www.festivaldecuritiba.com.br ou bilheteira física exclusiva no Shopping Mueller