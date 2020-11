R$ 3,9 mi em bilheteria: quais filmes estão fazendo sucesso nos cinemas

Reabertas há pouco mais de um mês em pelo menos 11 estados brasileiros, as salas de cinema estão enfrentando uma realidade antes inimaginável: não há estreias. Quer dizer, os lançamentos até existem, mas são tão poucos que podem ser contados nos dedos de uma só mão. Na falta de filmes inéditos, vale mais a experiência da visita do que a tela propriamente dita. Clássicos como a trilogia “Matrix”, de 1999, — que inclusive está disponível na Netflix — é uma das armas dos cinemas para atrair os mais nostálgicos.

No último final de semana, contando o feriado de finados de segunda-feira 2, os cinemas brasileiros atraíram 203.000 espectadores, o que gerou bilheteria de 3,9 milhões de reais. Obviamente, o faturamento é bem inferior ao do último final de semana de normalidade vivido em março, quando a bilheteria nacional foi 17,7 milhões, mas há patente sinal de melhora. Nas últimas 4 semanas, o faturamento dos cinemas triplicou.

Além do fato de que as pessoas estão se sentindo mais à vontade para ir aos cinemas, a alta nas bilheterias estão sendo asseguradas pelos poucos lançamentos disponíveis.

Tenet

“Tenet”, o novo filme de Christopher Nolan, é uma das poucas estreias do cinema americano em 2020. “Tenet”, o novo filme de Christopher Nolan, é uma das poucas estreias do cinema americano em 2020.

O filme “Tenet”, de Christopher Nolan, é um dos exemplos. A ficção científica que teve o lançamento adiado diversas vezes chegou ao Brasil na última quinta-feira, 29, e virou uma das principais atrações das salas de cinema. Em “Tenet”, um agente da CIA (John David Washington) é recrutado por uma organização misteriosa, a Tenet, para impedir que um renegado oligarca russo (Kenneth Branagh) que consegue se comunicar com o futuro inicie a Terceira Guerra Mundial. A trama foi muito bem aceita pelo público brasileiro: atraiu 75.000 espectadores e faturou 1,45 milhão no último final de semana.

Os novos mutantes

“Os novos mutantes”: jovens são mantidos a força em uma instituição médica. “Os novos mutantes”: jovens são mantidos a força em uma instituição médica.

Um outro lançamento que também caiu nas graças dos brasileiros que foram ao cinema foi o filme da franquia X-men, “Os novos mutantes”. O filme foi o segundo mais visto no último final de semana, com 53.000 espectadores e 900 mil reais em bilheteria. A história dirigida por Josh Boone narra a vida de 5 jovens mutantes que são mantidos contra a vontade em uma instituição que quer controlar as habilidades do grupo.

BTS Break The Silence: The Movie

“BTS Break The Silence: The Movie”: documentário com imagens exclusivas da banda de K-pop. “BTS Break The Silence: The Movie”: documentário com imagens exclusivas da banda de K-pop.

Por fim, terceiro lançamento mais visto nos cinemas brasileiros no último final de semana é sobre o grupo de K-pop mais famosa do mundo, o BTS. “Break the Silence: The Movie”, atraiu 23.000 pessoas para as salas de cinema e gerou bilheteria de 731 mil reais. O filme é um documentário sobre os bastidores da turnê Love yourself: Speak Yourself da boyband do grupo sul coreano.