Quer virar influenciador e ganhar R$ 500 mil por mês? Consultor dá dicas

A primeira dica que eu dou para quem quer ser um bom influenciador digital é: tenha uma bandeira, tenha uma causa. Quando você observa os influenciadores digitais que são um sucesso, é que eles são uma referência.

Eu sempre digo que essa era digital veio para que as pessoas consigam viver de suas paixões, muitas vezes a pessoa é formada em advocacia, em engenharia, mas a paixão dela é dançar, por exemplo.

Quando você vai pra rede social falar sobre determinado assunto que você tem autoridade, que você entende muito, você vai consequentemente começar a atrair pessoas interessadas naquele assunto, que vão te seguir e acompanhar seu conteúdo. Porém quando você fala sobre algo que não é sua paixão, uma hora isso vai te cansar.

Então, a primeira coisa para quem quer seguir carreira de influenciador digital, é entender que como qualquer outra carreira, ela tem o seu passo a passo, tem etapas, tem um método. Então primeiramente defina sua causa, sua bandeira, ou seja, saiba exatamente sobre o que você quer falar, se é sobre a vida fitness, sobre alimentação vegana, lifestyle, humor, enfim, são inúmeras opções.

Após definir a causa, você precisa definir o nicho, exemplo: se você quer falar sobre a vida fitness, qual será o público? seu conteúdo é direcionado para quem quer iniciar uma vida fitness ou pra quem já é experiente no assunto?

O terceiro passo, depois de definir sua bandeira e o seu nicho, agora é hora de definir a forma como ele vai ser entregue ao público, você pode entregar com humor, pode entregar com música, pode entregar em formato de texto, pode entregar em formato mais técnico, ai vai da característica de cada pessoa, então se a pessoa for bastante detalhista, ela vai entregar um conteúdo mais denso, mais profundo. Enfim, precisa definir o seu modelo de comunicação com o público.

Lembre-se: o seguidor vai seguir primeiro sua mensagem, o que você acredita e no meio do caminho ele vai se conectar a você, então é importantíssimo definir o seu modelo de comunicação.

E o quarto passo é entregar o seu conteúdo, escolha as plataformas que você vai usar, no YouTube geralmente as pessoas buscam um conteúdo mais denso, mais explicativo, no Instagram as pessoas buscam conteúdos mais rápidos, então o Instagram é a forma mais fácil e económica de criar conteúdo, você só precisa de um celular e internet.

Esses são os primeiros passos para quem quer ser um bom influenciador digital. “Ah, Evandro, eu quero ser influenciador mas não tenho conteúdo para postar”. Eu tenho um amigo que gosta muito de café, eu incentivei ele a falar sobre café no Instagram, quatro dias depois ele recebeu um direct de uma pessoa perguntando sobre tal marca de café, se era boa. Ou seja, para aquela pessoa ele já se tornou uma autoridade sobre o assunto, então cada vez que você comunica um assunto e mostra que você entende dele, você vai construir uma “tribo” de pessoas que querem saber mais sobre um assunto e que vão te ver como uma influência.

Então, esses são os pilares básicos para você começar uma carreira de influenciador digital, e crescer nesse nicho que é a profissão do momento. Hoje um influenciador grande consegue ter um salário de 500 mil reais por mês com publicidade, é o salário dos sonhos da maioria dos brasileiros.

Evandro Laone é empresário, palestrante, sócio fundador e CEO da Alobela.