Quer saber a dieta de Gisele Bündchen? Modelo lançará livro de receitas

Após lançar o livro Aprendizados, Gisele Bündchen anunciou o lançamento de sua segunda publicação, Nourish, um livro de receitas.

A publicação tem lançamento marcado para março de 2024, com pré-venda disponível por R$ 87,04 no Kindle e 173,89 na versão em capa dura, a princípio apenas em inglês.

O conteúdo inclui receitas com proteínas magras e saudáveis ​​e vegetais ricos em nutrientes. Mas, a modelo acredita que comer com flexibilidade, como uma noite de pizza com as crianças, também faz parte do bem-estar.

Assim, os pratos indicados por Bündchen são sem glúten e com ingredientes como farinha de amêndoa, óleo de abacate e tâmaras.

Segundo a Amazon, o livro fornece orientações sobre como "criar uma rotina repleta de intenções positivas, alimentos nutritivos e gratidão para apoiar um estilo de vida saudável. A primeira parte de seu livro de receitas orienta os leitores na adaptação a essa nova mentalidade e oferece orientação prática. Muitas das receitas trazem sugestões de harmonizações leves e fartas, além de dicas para tornar as refeições adequadas para crianças".

As receitas de Gisele Bündchen

Dentre as receitas há ideias para incluir frutas do dia a dia, com smoothie de mamão e amêndoa, tigelas de açaí, sorvete de banana, assim como legumes e lanches como pão de queijo, fritada de legumes, leite de coco, saladas, sopas e doces como barras de nozes, torta sonho de banana e muffins de cenoura.

"Estou muito animada em anunciar meu livro de receitas, Nourish! As pessoas sempre me perguntam o que eu como e o que faço pra ficar em forma. Sou apaixonada por comida e ela é vital para um estilo de vida saudável. Em Nourish, compartilho as receitas simples, nutritivas e deliciosas da minha família, bem como alguns rituais de autocuidado que me ajudam muito na minha vida, especialmente com a vida corrida de mãe e profissional. Fico feliz em compartilhar esse livro com vocês! Espero que gostem!", escreveu a modelo no Instagram.