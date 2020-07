Quer comprar um Porsche elétrico? Amanhã é o dia

Para os entusiastas dos carros eletrificados, demorou, mas chegou o dia. Amanhã, sábado 1 de agosto, quem quiser adquirir o Taycan, primeiro carro elétrico da Porsche, poderá fazer a reserva nas concessionárias brasileiras. A previsão de chegada era o começo do ano, mas a pandemia do novo coronavírus atrapalhou os planos da icônica montadora alemã. Mas a Porsche garante: os interessados receberão seu carro ainda em 2020.

O Taycan chega ao Brasil em três versões. Todos exibem números de gente grande. O modelo de entrada é o Taycan 4S. Com a bateria completamente carregada, pode rodar até 407 quilômetros, entregando 530 cv, ou até 463 quilômetros com 571 cv com a bateria performance plus. O preço da versão mais barata: 589 mil reais.

Em seguida vem o Taycan Turbo, a partir de 809 mil reais. Entrega potência de 680 cv com autonomia de até 450 quilômetros. E por fim, o modelo topo de linha é o Turbo S, com 761 cv e autonomia de 412 quilômetros. Esse vem por a partir de 979 mil reais. Todos receberão um carregador provisório, sem custo, já que o carregador de série que acompanha o Taycan ainda não chegou.

A Porsche se orgulha de entregar um carro completamente elétrico, com dois motores, um no eixo dianteiro e outro no traseiro, que trabalham sincronizados, com performace de esportivo a combustão e com cara de esportivo a combustão.

O lançamento do Taycan, no fim de 2019, desagradou aos puristas, apaixonados pelo clássico motor boxer de seis cilindros, mas colocou a marca na vanguarda da mobilidade. Esses preferem o ronco alto do icônico 911 ao silêncio do futurista Taycan. De qualquer forma, é talvez a chegada ao Brasil mais aguardada do mercado automotivo de luxo.

A apresentação do carro elétrico aconteceu entre outubro e novebro do ano passado, simultaneamente ba China, nos Estados Unidos e na Europa. CASUAL participou do lançamento na Alemanha. Confira aqui como foi.