Quem são as 5 pessoas com mais seguidores no TikTok

Você provavelmente já ouviu falar da influenciadora Charli D’Amelio, a pessoa com o maior número de seguidores dentro do TikTok (103,7 milhões). Depois de lançar seu canal em 2019, a jovem de 16 anos chegou ao topo poucos meses depois de começar a postar vídeos com coreografias de músicas que viralizaram dentro da plataforma. Depois do sucesso, ela vai ter o próprio programa no streaming Hulu no ano que vem.

Mas, além dela, há outras personalidades – nada conhecidas do tradicional showbiz – que trazem milhões de fãs consigo. Um levantamento do Business Insider mostra quem são os demais quatro influenciadores líderes em volume de seguidores:

Addisson Rae (72,3 milhões)

Com apenas 20 anos, a jovem alcançou a fama também de forma rápida – passou a integrar a plataforma no ano passado. Tem um podcast junto com a mãe dela, chamado “Mama Knows Best” e produz vídeos dublando personalidades e fazendo coreografias de músicas na plataforma.

Spencer X (50,3 milhões)

Com vídeos de beatbox (em que imita a percussão do hip hop com a voz), o jovem de 27 anos mostra seus talentos na plataforma por meio de vídeos. Recentemente, ganhou notoriedade com um patrocínio da marca de energéticos Monster Energy.

Loren Gray (50,2 milhões)

Com uma presença um pouco mais longa nas redes sociais – ela já tinha notoriedade num aplicativo que veio antes do TikTok, o Musical.ly, famoso por permitir dublagens de músicas –, ela já angariou até mesmo uma nomeação para o Teen Choice Awards (premiação realizada periodicamente pela FOX) por sua presença nas redes sociais. Recentemente, lançou sua própria marca de joias.

Bella Poarch (49,1 milhões)

A influenciadora entrou no TikTok em 2020 e já ficou famosa por seus vídeos de dublagens. Ela faz certo mistério a respeito de seu nome real e sua idade — o que contribui para aumentar a curiosidade a respeito da vida dela.