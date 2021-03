Quem é o músico que estampa o aplicativo Clubhouse (e por que ele foi o escolhido)?

O reconhecimento das maiores redes sociais do mundo se dá apenas pelo logo. No Instagram, uma câmera colorida, no Facebook, uma grande letra F, no WhatsApp, um balão de conversa com um telefone ao centro, e na nova febre do momento, o Clubhouse, uma foto em preto e branco de um homem segurando uma guitarra. Pouco convencional, esta imagem nos fez investigar, quem é a figura que estampa a rede social divulgada por Elon Musk?

Criada por Rohan Seth (ex-Google) e pelo engenheiro Paul Davidson, a rede social foi lançada em 2020 como uma proposta alternativa. Em vez de um feed com textos e fotos, a rede social usa a voz. Dentro do app, há vários grupos de bate-papo, divididos por temas, em que os usuários podem entrar para conversar ou ouvir determinada pessoa. As conversas não são armazenadas ou gravadas pela plataforma, é como ouvir um podcast ao vivo.

Ainda que muitas salas se concentrem em negócios e tecnologia, outras são menos sérias e mais divertidas, como por exemplo salas com músicos, cantores, artistas e influenciadores. Um dos usuários de uma sala de música é Bomani X, guitarrista, compositor e estrategista digital que trabalhou com Nicki Minaj, Lil Wayne, Wyclef e outros artistas. Hoje, Bomani conta com mais de 1,7 milhão de seguidores no aplicativo.

Fora dos palcos e em quarentena em casa por conta da pandemia, Bomani procurava um meio de continuar no mundo da música na segurança de seu lar. Assim descobriu o Clubhouse em julho do ano passado. Na rede social, começou a tocar seu violão como trilha sonora das conversas que participava, até que decidiu criar suas próprias salas para se apresentar ou tocar com seus amigos. Assim surgiu a sala The Cotton Club (em referência à casa noturna nova iorquina dos anos 1920), que conta hoje com 6.500 membros e mais de 13 mil seguidores.

Para além das apresentações, Bomani decidiu criar novos meios de uso da plataforma. Com outros usuários do aplicativo, o grupo decidiu recriar o filme O Rei Leão através apenas do áudio.

Dublando as cenas do filme e as canções feitas para o musical, a sala se tornou um grande evento no Clubhouse, que atingiu a capacidade máxima de 5 mil participantes em poucos minutos, nas duas apresentações que foram feitas.

“Foi investido tempo e energia para realmente criar um momento e trazer alegria para a comunidade do Clubhouse”, disse Bomani em entrevista à CNBC. Mostramos “que este espaço de áudio pode ser usado não apenas para conversas, mas também para experiências únicas”.

Mas por que Bomani X está na capa do aplicativo?

O Clubhouse utiliza as fotos dos usuários no logo do aplicativo e Bomani não é o primeiro usuário a estampá-lo. “Bomani usou sua engenhosidade criativa para construir uma comunidade no Clubhouse desde o momento em que chegou”, segundo o porta-voz da empresa à CNBC. “Os usuários muitas vezes podem encontrá-lo em uma sala tocando guitarra ou criando novas experiências musicais com outros criadores”.

Ainda em entrevista à CNBC, Bomani disse que se sente satisfeito em saber que muitas pessoas ingressam no aplicativo ao verem sua imagem. “A ação de me colocar como o ícone do aplicativo também reflete a comunidade e a cultura que está promovendo muitas inovações, eu gostei disso”, finalizou o artista.