Quem é o atleta britânico que está tricotando na Olimpíada?

Acompanhar a trajetória dos atletas olímpicos faz parte da rotina dos brasileiros durante o campeonato. Mais do que torcer, cada vez mais pessoas querem conhecer a realidade que foge à competição em si, procurando por hobbies ou momentos de descontração dos atletas. Nesse sentido, um atleta britânico chamou a atenção na última semana: Tom Daley, medalhista de ouro nos saltos ornamentais, que apareceu tricotando enquanto assistia a outras competições no Japão.

O hobby não é, certamente, algo novo -- e tem até um instagram só para mostrar as criações 'fashionistas com tricô'. É o @madewithlovebytomdaley, que já conta com mais de 800 mil seguidores e na qual ele exibe desde casacos até roupinhas de cachorro e pequenas bolsinhas -- como a que confeccionou para guardar a medalha de ouro deste ano.

"Tricotar é a minha forma de encontrar calma e foco. Sou obcecado por isso", afirmou o atleta ao perfil oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Até agora, a atividade tem ajudado. Antes do ouro em 2021, Daley havia conquistado o bronze na Olimpíada de 2012 e na de 2016. Na competição do salto de plataforma de 10 metros, ele conquistou o primeiro lugar em 2021 junto com o colega, Matty Lee. Com apenas 27 anos, foi o mais jovem a participar dos Jogos em 2008, ano em que estreou nas Olimpíadas.

Entre uma competição e outra, o atleta passou por momentos difíceis na vida pessoal: em 2011, poucos dias depois de completar 17 anos, ele perdeu o pai para um câncer no cérebro. Além disso, o bullying na época escolar já afetava o jovem atleta, que sofreu uma espécie de colapso psicológico antes de mergulhar.

Ele também enfrentou certa comoção em 2013, ao divulgar que faz parte da comunidade LGBT -- uma época em que poucos atletas britânicos faziam esse tipo de afirmação, como afirma o The Guardian.

Depois de superar essas dificuldades, o atleta parece encontrar, agora, certo conforto. Ele é casado com o diretor de filmes Dustin Lance Black, que venceu o Oscar pelo filme Milk, uma biografia do ativista pelos direitos LGBT Harvey Milk, e ambos anunciaram em 2018 o nascimento do filho deles, Robbie.

