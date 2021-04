Quem é melhor surfista do Brasil? Na Austrália, Medina enfrenta Mineirinho

O bicampeão mundial Gabriel Medina assumiu a liderança no ranking do World Surf League Championship Tour 2021, nesta sexta-feira, na Austrália. Dos seis brasileiros que competiram nas ondas de 3-5 pés em Merewether Beach, cinco passaram para as quartas de final do Rip Curl Newcastle Cup apresentado pela Corona. A única baixa foi Yago Dora no duelo brasileiro com Filipe Toledo, que fechou as oitavas de final. Mais dois acontecerão com os concorrentes a ponta do ranking. Medina está com Adriano de Souza na primeira bateria e Ítalo Ferreira com Deivid Silva na terceira. A primeira chamada para as quartas de final será as 6h45 do sábado na Austrália, 17h45 da sexta-feira no fuso horário de Brasília.

Na sexta-feira em Newcastle, o mar amanheceu com as maiores ondas desde o dia 1º de abril, quando começou o prazo do evento, com séries pesadas e perigosas de 3-5 pés quebrando em cima das pedras em Merewether Beach na maré cheia. Foi nessa condição que Gabriel Medina enfrentou Frederico Morais na primeira bateria do dia. O português foi o primeiro a pegar uma onda que proporcionou duas manobras fortes e largou na frente com nota 5,50. Medina arriscou grandes manobras nas primeiras ondas, sem completar.

Quando restavam apenas 5 minutos para o término da bateria, o brasileiro achou uma direita mais limpa, para mandar uma batida forte de backside, uma rasgada e a finalização na junção. Os juízes deram nota 4,43 para ele virar o placar para 8,76 a 8,33 pontos. O português tentou dar o troco, mas sua onda fechou. Ele logo pega outra e erra a primeira manobra.

Medina então passou a marcá-lo mais de perto, porém Frederico escapa e pega uma onda. O brasileiro entra na onda de trás e arrisca tudo com três manobras muito fortes, a última gigantesca com um floater para ganhar 8,50, a maior nota recebida por um brasileiro no CT 2021. Com ela, venceu o português por 12,93 a 8,33 pontos e ultrapassou o havaiano John John Florence no ranking com a classificação para as quartas de final.

"Lá fora está bem difícil de fazer uma boa escolha das ondas e me senti um pouco perdido no início. Remei em várias para conseguir umas notas, mas ele (Frederico Morais) é muito competitivo", destacou Gabriel Medina. "No final, precisei decidir se ia ou não na onda, aí ele pegou e precisava de pouco para me vencer. Agradeço a Deus por mandar aquela última onda para mim, que acabou sendo a melhor da bateria. Adoro esse tipo de beach break, então fico feliz pela vitória e estou pronto para as quartas".

Outro brasileiro campeão mundial, Adriano de Souza, entrou na disputa seguinte com Julian Wilson, que em 2020 ganhou o último evento da World Surf League, em Newcastle, válido pelo Qualifying Series. O australiano pegou as primeiras ondas, mas errou as manobras mais fortes. Mineirinho escolhe uma melhor para começar, faz umas manobras no outside e até pega um tubo rápido, finalizando com um layback.

Adriano de Souza, o 'Mineirinho'. Adriano de Souza, o 'Mineirinho'.

Os juízes deram nota 5,00 para ele liderar a bateria contra duas notas do australiano. Depois Julian passa a frente surfando mais duas ondas, que valeram 3,10 e 4,00. Na segunda do brasileiro, ele fez uma rasgada, um reentry e a onda fechou em cima dele. Mesmo assim, recebeu 3,40 e voltou a liderar por 8,40 a 7,10 pontos, obrigando o australiano a tirar sua maior nota, 4,41, para vencer nos 5 minutos finais. Só que não entrou mais nada de ondas e Mineirinho avançou para fazer uma quarta de final brasileira com Gabriel Medina.

Os dois já se enfrentaram em 12 baterias nas etapas do CT e Adriano é um dos poucos a ter vantagem sobre o bicampeão mundial, superando Medina em oito confrontos. Depois dessas duas vitórias brasileiras, aconteceram duas baterias 100% australianas. Na primeira, o novato na elite, Morgan Cibilic, que barrou o ex-líder do ranking, John John Florence, na quinta-feira, voltou a brilhar tirando notas 8,5 e 7,5. Na segunda quarta de final, ele vai enfrentar outro local de Newcastle, Ryan Callinan, que derrotou Owen Wright.

Recordes do Brasil

Os 16,00 pontos de Morgan Cibilic só foram superados pelo defensor do título mundial, Ítalo Ferreira. O potiguar deu mais um show nas direitas de Merewether Beach, fazendo a melhor apresentação brasileira na temporada 2021. Ele ganhou a maior nota em um voo muito alto com rotação perfeita e muita amplitude no aéreo, que valeu 8,60. O californiano Griffin Colapinto teve que arriscar e chegou a quebrar sua prancha ao meio, enquanto Ítalo destruía outra boa onda para ganhar 8,33 e totalizar 16,93 pontos, superando os 16,23 do recorde de Filipe Toledo na quinta-feira.

"O Griffin começou com uma nota boa e eu sabia que ia ser uma bateria difícil, então dei o meu melhor e estou bem feliz por ter passado", disse Ítalo Ferreira. "Eu adoro desafios, me deixa mais animado e estou gostando de usar prancha epóxi agora. Acho que é mais veloz e meu trabalho fica mais fácil (risos). Quero agradecer também toda a galera do Brasil pela torcida e por enviar boas energias, para eu continuar no ritmo e na pegada".

Nas quartas de final, Ítalo Ferreira terá um confronto brasileiro com Deivid Silva, que pela primeira vez chegou nessa fase desde que entrou no CT em 2019. O guarujaense bateu o japonês Kanoa Igarashi como na rodada inicial do Rip Curl Newcastle Cup. Foi uma bateria disputada quase onda a onda e a nota 6,50 do brasileiro decidiu a vitória por uma pequena vantagem de 11,93 a 11,80 pontos. Com a derrota, o japonês saiu da briga pela liderança do ranking, que começa a ser defendida por Gabriel Medina na Austrália.

Liderança do Ranking

Ítalo Ferreira já precisa chegar na final em Newcastle para superar os 12.545 pontos que Medina garantiu no ranking nas quartas de final. Se Gabriel passar para as semifinais, Ítalo iguala sua pontuação na final. E se os dois chegarem na decisão do título, o vencedor vai vestir a lycra amarela do Jeep Leaderboard na próxima etapa em Sidney.

Mais três surfistas poderiam liderar o ranking em Newcastle, mas apenas Ryan Callinan segue na disputa, com remotas chances. Para ultrapassar os 12.545 pontos que Medina tem no ranking, o australiano já necessita da vitória no Rip Curl Newcastle Cup. Se Medina passar mais uma bateria, ele sai da briga. Os outros eram o sul-africano Jordy Smith, derrotado pelo californiano Conner Coffin, e o japonês Kanoa Igarashi eliminado pelo paulista Deivid Silva.

O surfista potiguar, Ítalo Ferreira. O surfista potiguar, Ítalo Ferreira.

Duelos Brasileiros

Dois duelos brasileiros irão acontecer nas quartas de final do Rip Curl Newcastle Cup e um com Filipe Toledo e Yago Dora fechou as oitavas de final na maré já muito seca, em Merewether Beach. As ondas estavam bem deterioradas, tanto que foi a última bateria da manhã. A comissão técnica preferiu aguardar a enchente da maré para tentar fazer as quartas de final femininas na tarde da sexta-feira. Uma primeira chamada para as meninas foi marcada as 13h45, mas as ondas ainda não estavam boas e outra foi anunciada as 15h15, 2h15 da madrugada no Brasil.

Filipe Toledo e Yago Dora tinham sido os melhores surfistas do Brasil no dia anterior. Apesar das condições difíceis do mar, eles mostraram suas manobras inovadoras e progressivas nas ondas que surfaram. Filipe conseguiu uma boa sintonia com as séries para pegar as melhores ondas e atacar cada espaço com sua variedade de manobras nos pontos mais críticos. Ele liderou o confronto desde a nota 6,90 da primeira onda e Yago ficou tentando os aéreos, mas sem completar. Filipe ainda tirou um 6,17 e venceu por 13,07 a 9,14 pontos, aumentando para a 4 a sua invencibilidade em baterias com Yago no CT.

"A vida de competidor e o esporte são assim mesmo. Nunca é igual. Às vezes você consegue notas altas, mas as ondas são sempre diferentes e essa é a melhor parte de ser surfista, você precisa estar preparado para qualquer coisa", disse Filipe Toledo. "Estava meio complicado, bem difícil de escolher as ondas boas. Acho que eu e o Yago cometemos uns erros de tentar uns aéreos, em vez de fazer mais manobras nas ondas. Mas estou bem feliz por ter avançado".

O Rip Curl Newcastle Cup apresentado pela Corona está sendo transmitido ao vivo pelo site e aplicativo da World Surf League e pelo canal ESPN Brasil. A primeira chamada para as quartas de final está prevista para as 6h45 do sábado na Austrália, 17h45 da sexta-feira no fuso horário de Brasília.

Quartas de Final:

1º: Gabriel Medina (BRA) x Adriano de Souza (BRA)

2º: Ryan Callinan (AUS) x Morgan Cibilic (AUS)

3º: Ítalo Ferreira (BRA) x Deivid Silva (BRA)

4º: Filipe Toledo (BRA) x Conner Coffin (EUA)

Resultados de hoje no Rip Curl Newcastle Cup:

Oitavas de final:

1º: Gabriel Medina (BRA) 12.93 x 8.33 Frederico Morais (PRT)

2º: Adriano de Souza (BRA) 8.40 x 7.10 Julian Wilson (AUS)

3º: Morgan Cibilic (AUS) 16.00 x 10.33 Wade Carmichael (AUS)

4º: Ryan Callinan (AUS) 13.87 x 12.07 Owen Wright (AUS)

5º: Ítalo Ferreira (BRA) 16.93 x 9.83 Griffin Colapinto (EUA)

6º: Deivid Silva (BRA) 11,93 x 11,80 Kanoa Igarashi (JPN)

7º: Conner Coffin (EUA) 12.73 x 12.34 Jordy Smith (AFR)

8º: Filipe Toledo (BRA) 13.07 x 9.14 Yago Dora (BRA)

Quartas de final feminino:

1º: Stephanie Gilmore (AUS) x Isabella Nichols (AUS)

2º: Courtney Conlogue (EUA) x Keely Andrew (AUS)

3º: Carissa Moore (HAV) x Johanne Defay (FRA)

4º: Caroline Marks (EUA) x Bronte Macaulay (AUS)