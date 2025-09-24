Quem é Kongjian Yu, arquiteto mundialmente renomado, morto em queda de avião no Pantanal

Renomado arquiteto chinês, Kongjian Yu, morreu nesta terça-feira numa queda de avião na zona rural de Aquidauana, no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Além dele, outras três pessoas estavam a bordo e não resistiram aos ferimentos decorrentes do acidente.

O legado de Kongjian Yu

Kongjian Yu era considerado um dos principais nomes de sua área de atuação. A mais famosa de suas ideias ganhou o nome de "cidades-esponja". A proposta do chinês é criar nos centros urbanos espaços de amortecimento, absorção e reaproveitamento das águas da chuva, para minimizar danos causados pelas enchentes. O conceito foi incluído em 2013 no plano nacional da China e hoje há centenas de projetos inspirados nele no país.

Participação no Brasil

O arquiteto veio ao Brasil para participar da Conferência Internacional Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, realizado entre os dias 4 e 6 deste mês em Brasília.

Carreira e conquistas

O chinês era professor da Universidade de Pequim, consultor do governo chinês e diretor do escritório de arquitetura paisagística Turenscape, considerado um dos maiores do mundo. Ao longo da carreira, graduou-se na Universidade Florestal de Pequim e obteve título de doutor em Harvard, nos Estados Unidos. Também possui doutorados honorários de universidades na Itália e na Noruega.

Ele publicou mais de 20 livros e 300 artigos científicos e recebeu prêmios como o IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award (2020), o Cooper Hewitt National Design Award (2023) e o RAIC International Prize (2025). Yu ainda atuava como editor-chefe da Landscape Architecture Frontiers.

O acidente e as vítimas

O acidente foi reportado pelo g1. Segundo a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, as outras três vítimas foram identificadas como o piloto Marcelo Pereira de Barros; o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz; e Rubens Crispim Jr..

A aeronave teria pegado fogo após a queda. Ainda não há informações sobre a causa do acidente, que ocorreu a cerca de 140 quilômetros da capital do estado, Campo Grande, na região da fazenda Barra Mansa.

Equipes de resgate e investigações

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local, assim como agentes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, segundo o site local Midia Max.