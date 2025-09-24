Quem é Kongjian Yu, arquiteto mundialmente renomado, morto em queda de avião no Pantanal

Kongjian Yu: renomado arquiteto chinês e criador das "cidades-esponja", está entre as vítimas fatais de acidente aéreo no Pantanal. (Reprodução/International Federation of Landscape Architects)
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 07h57.
Última atualização em 24 de setembro de 2025 às 08h06.
Renomado arquiteto chinês, Kongjian Yu, morreu nesta terça-feira numa queda de avião na zona rural de Aquidauana, no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Além dele, outras três pessoas estavam a bordo e não resistiram aos ferimentos decorrentes do acidente.
Kongjian Yu era considerado um dos principais nomes de sua área de atuação. A mais famosa de suas ideias ganhou o nome de "cidades-esponja". A proposta do chinês é criar nos centros urbanos espaços de amortecimento, absorção e reaproveitamento das águas da chuva, para minimizar danos causados pelas enchentes. O conceito foi incluído em 2013 no plano nacional da China e hoje há centenas de projetos inspirados nele no país.
O arquiteto veio ao Brasil para participar da Conferência Internacional Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, realizado entre os dias 4 e 6 deste mês em Brasília.
O chinês era professor da Universidade de Pequim, consultor do governo chinês e diretor do escritório de arquitetura paisagística Turenscape, considerado um dos maiores do mundo. Ao longo da carreira, graduou-se na Universidade Florestal de Pequim e obteve título de doutor em Harvard, nos Estados Unidos. Também possui doutorados honorários de universidades na Itália e na Noruega.
Ele publicou mais de 20 livros e 300 artigos científicos e recebeu prêmios como o IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award (2020), o Cooper Hewitt National Design Award (2023) e o RAIC International Prize (2025). Yu ainda atuava como editor-chefe da Landscape Architecture Frontiers.
O acidente foi reportado pelo g1. Segundo a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, as outras três vítimas foram identificadas como o piloto Marcelo Pereira de Barros; o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz; e Rubens Crispim Jr..
A aeronave teria pegado fogo após a queda. Ainda não há informações sobre a causa do acidente, que ocorreu a cerca de 140 quilômetros da capital do estado, Campo Grande, na região da fazenda Barra Mansa.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local, assim como agentes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, segundo o site local Midia Max.