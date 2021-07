Com um milhão de seguidores, atleta Douglas Souza faz sucesso no Instagram

Desfilar na quadra, dançar Pabllo Vittar no quarto e até pular em cima das camas de papelão para ver se não desmanchavam. Esses são apenas alguns dos momentos célebres de Douglas Souza, jogador da seleção brasileira de Vôlei, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com um jeito “gente como a gente”, o atleta mostra os bastidores das Olimpíadas nas redes sociais e já atrai uma legião de seguidores: pelo menos um milhão deles estão no Instagram.

Com 25 anos, o ponteiro da seleção brasileira, que integrou a equipe campeã das Olimpíadas Rio 2016, estranhou a surpresa com a fama repentina: “Tanta gente que eu gosto e admiro tá falando comigo. Ai meu Deus, eles agora sabem que eu existo! Tô emocionado. Que é isso, gente? Muitas mensagens, não consigo nem responder todas”, diz.

No cotidiano mostrado no Instagram -- e que o levaram à fama nas redes sociais --, destacam-se as provocações ao colega de time e de quarto, Maurício Borges (ou Jorges, para os seguidores de Douglas) ponteiro no time de vôlei brasileiro. Em stories compartilhados recentemente, Douglas aparece dançando ao som de Pabllo Vittar enquanto o colega está deitado, lendo. Com a legenda “O Jorges também gosta”, o vídeo fez a alegria dos seguidores.

Outro momento icônico está no catwalk (a forma como modelos andam nas passarelas) feito por Douglas na quadra. O vídeo já acumula mais de 695 mil visualizações no TikTok e, é claro, também levou a comentários no Twitter.

E ele não deve parar tão cedo (para a alegria dos seguidores). Douglas anunciou, nesta terça-feira (20) que deve fazer uma ‘cobertura especial’ da abertura das Olimpíadas. Além dos já famosos comentários divertidos, ele deve trazer um traje específico para a ocasião, enquanto assiste ao Bruninho, levantador do time, comparecer presencialmente ao ato.

Com uma personalidade cativante, o campeão olímpico traz, além de simpatia, representatividade para as Olimpíadas -- mesmo em 2021, o anúncio de que atletas são homossexuais ainda causa certa comoção, especialmente quando atrelado a nomes famosos no Brasil, como Diego Hypolito e Rafaela Silva.

Em entrevista ao jornal O Globo, Douglas comentou a respeito do receio que sentia, antes de se expor nas próprias redes sociais. Hoje, pode-se dizer que ele já lida melhor com as críticas.

“Quer falar mal? Tudo bem. Infelizmente, nós da comunidade LGBT estamos muito acostumados com isso. Só de acordar e dar a cara ali, as pessoas vão falar de você. Então que falem”, disse.

Nesse caminho, as redes sociais têm um papel fundamental: é a primeira vez que os Jogos são transmitidos desde a popularização dos stories. A função foi criada dentro do instagram em agosto de 2016, pouco depois da competição daquele ano.

Nessas plataformas, além da comunidade LGBTQIA+, o jogador também consegue se conectar com outros públicos de grande alcance na internet. Viciado em League of Legends e fã de K-Pop, o jogador aumenta ainda mais o seu alcance nas redes sociais -- e a afinidade com diferentes públicos.

Como resultado, usuários têm destacado a fama de Douglas Souza, afirmando que o jogador se tornou um motivo para torcer pelo Brasil novamente. “Eu só vou torcer pra seleção masculina de vôlei por causa do maior.. Douglas Souza”, diz um usuário. “Você é a Juliette das Olimpíadas”, disse o participante do BBB 21 João Luiz Pedrosa. Importante lembrar que as afirmações de apoio a Douglas surgem em meio a várias polêmicas relacionadas às divergências sobre posicionamentos políticos dentro do esporte.

Por enquanto, a fama repentina o jogador já tem -- e a simpatia dos brasileiros também -- só resta mesmo, torcer pelo ouro da seleção brasileira, ou, melhor dizendo, de Douglas Souza.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.