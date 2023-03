Quem disse, Berenice? lança campanha contra violência psicológica para o Dia Internacional da Mulher

Os números de violência contra a mulher no Brasil são alarmantes. A cada três segundos, uma mulher é vítima de violência psicológica. Para colocar luz a esse tema próximo ao Dia Internacional da Mulher (8), a marca Quem Disse, Berenice? lança a campanha “a Real, sem culpa, seja assumidamente você”, que reflete a causa prioritária do posicionamento da marca, a culpa feminina, e desperta a atenção para a gravidade do assunto em busca de conscientizar e acolher mulheres.

Com isso, a marca pertencendo ao Grupo Boticário irá oferecer atendimento psicológico gratuito a vítimas que passam pelo problema.

“Quem disse, Berenice? é divertida, colorida, e também uma marca que puxa a conversa séria quando ela é necessária. Uma marca que tem por essência a liberdade, entende que apoiar as mulheres a se libertarem das culpas que sentem, especialmente quando não devem, é um importante papel. Sabemos que a violência psicológica tem o poder de alimentar esse sentimento, fazendo com que a vítima se responsabilize pelo que sofreu. Pensando nisso, como marca de beleza que está presente na rotina diária de cuidados de muitas mulheres, buscamos amplificar a consciência sobre o tema e a conversa, trazendo a potência de vozes femininas”, afirma Marcela de Masi, Diretora Executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.

“Queremos conscientizar e ir além, criando uma corrente de apoio entre as mulheres e disponibilizando suporte psicológico gratuito para as vítimas, por meio de uma plataforma online, para conseguir atender mulheres de todo o país”, completa.

Para impulsionar uma conversa franca e sem filtros, Quem Disse, Berenice? convidou as influenciadoras Amanda Souza, Alexandra Gurgel, Lorrayne Carolyne, Hana Khalil, Tia Má, Ju Leme e Lela Brandão que falarão na rede social Be Real sobre violência psicológica, que pode estar escondida nas relações, demorando para ser notada.

Além disso, a marca convidou a artista Lela Brandão Co., por meio de sua marca homônima, para cocriar camisetas com estampas-manifesto.

São três opções de camisetas vendidas por 97 reais, com as frases: “Você não é difícil de AMAR”, “Não é CARINHO se você sente culpa o tempo inteiro” e “Mulher, você merece um amor SEM CULPA”.

Parte da renda obtida com as vendas das peças será destinada à Vittude, plataforma para consultas psicológicas online e parceira da ação, para criação e ampliação de grupos de acolhimento para vítimas de violência psicológica com apoio especializado gratuito.

Os atendimentos são válidos para mulheres que buscarem ajuda no grupo de acolhimento até o fim de março. Pelo site da plataforma de terapia online é possível ter acesso à landing page onde a vítima pode se inscrever para participar dos grupos, que terão encontros 100% online e acessíveis para todo o Brasil, com expectativa de atender mais de 600 mulheres.

“Defendo a criação de roupas confortáveis para mulheres livres e reais; por isso, quando recebi o convite para a parceria com a Quem Disse, Berenice?, não pude deixar de correlacionar os propósitos das duas marcas e ver nessa união a oportunidade de beneficiar o público feminino, estimulando a reflexão em uma data que foi pensada para dar visibilidade às lutas e valorizar as mulheres”, destaca Lela Brandão.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.