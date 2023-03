Que cor será o tapete do Oscar em 2023? Dica: não é vermelho

Neste domingo, 12, realiza-se a 95ª cerimônia do cerimônia do Oscar, que homenageia os filmes de destaque de 2022. Para essa edição, no entanto, a organização do prêmio quis mudar alguns dos aspectos tradicionais — um deles a própria cor do "tapete vermelho".

Essa é a primeira vez, em mais de 60 anos, que a cerimônia optará por uma coloração diferente para o 'desfile' dos artistas convidados. Esse espaço para fotos, que acontece uma hora antes da premiação, em frente ao Dolby Theatre, em Los Angeles, agora terá cor de champagne.

Oscar 2023: os favoritos ao prêmio e tudo o que você precisa saber sobre a cerimônia

Por que o Oscar mudou a cor do tapete?

Embora a premiação comece sempre de noite para nós, brasileiros, nos Estados Unidos, ela tem início no começo da tarde, a partir das 15h (horário de Los Angeles). E a mudança na cor do tapete veio justamente pela luz desse horário, para trazer uma sensação mais noturna ao evento, uma ideia de Lisa Love, colaboradora da Vogue e Raúl Ávila, diretor criativo do Met Gala.

De acordo com Lisa, trocar a cor do tapete também criava um contraste melhor nas fotos, para combinar com os looks noturnos dos convidados. Esse ano, a área também será coberta para evitar o risco da chuva. “Transformamos um evento diurno em noturno”, disse ela, em entrevista coletiva. "Foram testadas algumas outras cores também, mas pareciam muito escuras com a tenda coberta. Escolhemos uma cor que evoca o pôr do sol”.

Por que o tapete do Oscar era vermelho?

Desde a edição de número 33 do Oscar, em 1961, o tapete da cerimônia passou a ser vermelho. Isso porque esta foi a primeira premiação televisionada, e o vermelho gerava um contraste com a roupa dos convidados — na época, tudo em preto e branco —, além de remeter aos nobres e influentes, uma lembrança da Antiguidade.

Anos depois, a tradição se manteve. Uma curiosidade, já revelada pelos organizadores em edições passadas, é que são usados pelo menos 15 mil metros de tapetes durante a cerimônia.

Qual será o horário de transmissão do Oscar 2023?

A cobertura está prevista para começar 20h, horário de Brasília. Neste horário, costuma passar cenas do tapete (agora champagne) e entrevistas com celebridades. A cerimônia começa às 21h.

Onde assistir o Oscar 2023?

Como de costume, a premiação não será exibida em TV aberta. Ao vivo, será possível acompanhar pelo canal pago TNT ou pelo streaming HBO Max. Não há como assistir gratuitamente.

A apresentadora Ana Furtado, a atriz Camila Morgado e o publicitário e editor audiovisual Michel Arouca estarão no comando da cobertura pelo TNT.