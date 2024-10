Quatro pizzaiolos brasileiros estão entre os 100 melhores do mundo; conheça

Quatro brasileiros estão entre os 100 melhores pizzaiolos do mundo em 2024, segundo o ranking The Best Pizza Top 100. O evento realizado ontem em Milão, Itália, elegeu os 100 melhores pizzaiolos do mundo.

Uma das pioneiras a oferecer a pizza napolitana na capital paulista, A Pizza da Mooca vem colecionando prêmios desde sua inauguração. Foi eleita a pizza brasileira com maior ranking no prêmio internacional 50 Top Pizza de 2023 e alcançou o quarto lugar no ranking 50 Top Pizza Latin America de 2024.

O chef Fellipe Zanuto também é proprietário de outras casas famosas em São Paulo: o restaurante Hospedaria, a pizzaria estilo romana Da Mooca Pizza Shop e a pizzaria paulistana Onesttà.

Além de Zanutto, também estão na lista Matheus Ramos, da QT Pizza Bar e Dani Branca, da Soffio Pizzeria.

Matheus Ramos, que no ano passado ocupava a 67ª posição, subiu para o 56° lugar. Já o nome de Dani Branca apareceu em 72º entre os melhores do mundo, e Pedro Siqueira, da Ella Pizzaria ficou na 79ª posição. Também estavam entre os indicados Franco Ravioli e Lorenzo Ravioli, da Foglia Forneria e Sei Shihoma, da Ferro e Farinha.

“Sempre nos dedicamos a preparar o melhor na QT Pizza Bar, com muito estudo e muita pesquisa para encontrar as melhores receitas. É muito bom ver meu trabalho reconhecido por especialistas e pelos próprios pizzaiolos do mundo todo. Segundo prêmio neste mês e quinto desde o início do meu trabalho em quase cinco anos”, diz Matheus Ramos, fundador da QT Pizza Bar.

Antes da divulgação da aguardada lista dos 100 melhores pizzaiolos, a quarta edição do evento, que abraçou o tema “O Futuro da Pizza”, convidou grandes nomes da pizza, como Franco Pepe da Pepe in Grani, eleito pela segunda vez o 1° colocado do mundo (2023 e 2024) e Rafa Panatieri e Jorge Sastre, da Sartoria Panatieri, em Barcelona, na Espanha, tomaram a 2ª posição em 2024 também para um bate-papo e workshops sobre como os avanços tecnológicos estão alinhados com práticas sustentáveis.

Top 100 The Best Pizza

A comissão de jurados é formada por críticos de todo o mundo, jornalistas, influenciadores, fotógrafos, sempre considerando um equilíbrio de gênero nos nomes, além dos próprios pizzaiolos.

A votação é feita por um link enviado a cada votante, para que este indique sua lista de 1 a 10 dos melhores profissionais da pizza do planeta a partir da lista de indicados.

Os próprios pizzaiolos não podem votar em si mesmos. A ideia do prêmio é reunir a comunidade da gastronomia e da pizza de todos os continentes e celebrar os melhores profissionais na arte de fazer pizzas. Esse prêmio, que está em sua 4ª edição, é promovido pela The Best Chefs, comunidade de amantes da comida do mundo.

Os 10 melhores pizzaiolos do mundo

Franco Pepe – Pepe in Grani (Itália) Jorge Sastre e Rafa Panatieri – Sartoria Panatieri (Espanha) Simone Padoan – I Tigli (Itália) Gabriele Bonci – Pizzarium (Itália) Francesco Martucci – I Masanielli (Itália) Jacopo Mercurio – 180Grammi Pizzeria Romana (Itália) Daniele Cason – The Pizza Bar on 38th (Japão) Roberto Davanzo – Bob Alchimia a Spicchi (Itália) Tsubasa Tamaki – Pizza Studio Tamaki (Japão) Amalia Constantini – Mater (Itália)

Top 50 Pizza World

No início de setembro, aconteceu outra premiação gastronômica na Itália voltada para a pizza, 50 Top Pizza World.

Na edição, Matheus Ramos, fundador da QT Pizza Bar, em São Paulo foi escolhido o melhor pizzaiolo do mundo. E, entre as 100 melhores pizzarias do mundo, cinco restaurantes são brasileiros.

Quatro pizzarias paulistanas figuraram na lista do 50 Top Pizza. Neste ano, estiveram no ranking a Leggera Pizza Napoletana, em 11º; QT Pizza Bar, em 38º; A Pizza da Mooca, em 53º, e a Unica Pizzeria, em 88º. Do Rio de Janeiro, a pizzaria Ferro e Farinha conquistou a 90ª colocação.

“Recebo estes prêmios de Pizzaiolo do Ano e 38ª melhor pizzaria artesanal do mundo com muita alegria! Desde que inauguramos a QT Pizza Bar, em 2019, investimos muito tempo, muita dedicação, muita força de vontade para sempre entregar o melhor possível nas nossas massas e coberturas, sempre estudando novas combinações. É muito gratificante ver esse esforço sendo traduzido em mais uma premiação deste nível, a terceira em quase cinco anos de funcionamento”, celebra Matheus Ramos, fundador da QT Pizza Bar.

A casa também ocupa o segundo lugar no 50 Top Pizza América Latina, com Matheus Ramos escolhido o Pizzaiolo do Ano. E ainda neste mês, a pizzaria concorre ao The Best Pizza 2024, cujo resultado será divulgado em 30 de setembro, em Milão, e premia os 100 melhores pizzaiolos do mundo. Em 2023, Matheus Ramos ocupou o 67° lugar.