‘Quarterback’: série documental da Netflix contribui para popularizar o futebol americano no Brasil

Nos últimos dias, a Netflix lançou para o mundo inteiro a série Quarterback, produzida em parceria com a NFL. A série de oito episódios acompanha a vida de Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), Marcus Mariota (Philadelphia Eagles) e Kirk Cousins (Minnesota Vikings), três quarterbacks, durante a temporada da principal liga de futebol americano do mundo. O programa busca mostrar bastidores das vidas dos atletas da principal posição do esporte ao trazer aspectos não só do ambiente profissional, mas também da vida particular.

A série chega à plataforma de streaming com o objetivo de quebrar estereótipos do futebol americano e mostrar que o esporte vai além das clássicas pancadas, além de atrair um novo público. Ao contar com um tipo de audiência que consome conteúdos diversificados, o sucesso da série pode ser um caminho para a manutenção da paixão pelo futebol americano a longo prazo. Hoje, com a aposentadoria de Tom Brady, a liga vive uma troca de bastão entre as antigas lendas do esporte e os novos talentos em ascensão, caso de Patrick Mahomes, um dos acompanhados pela série, que é considerado o principal candidato à sucessão.

Este é mais um movimento da Netflix ao mostrar um interesse cada vez maior no mundo esportivo e também manter no radar as transmissões ao vivo. Quarterback chega ao catálogo da Netflix mirando os exemplos de sucesso como as séries Drive To Survive, sobre Fórmula 1, e Tour de France: No Coração do Pelotão, focada na principal competição de ciclismo do mundo.

Esporte mais popular e rentável dos Estados Unidos, o futebol americano segue um caminho de consolidação internacional, e no Brasil não é diferente. A série vem para tentar mudar o panorama da modalidade no Brasil, cenário que já se encontra em ascensão e ocupa posição de destaque nos relatórios de audiência da NFL. A liga enxerga o país com grande potencial mercadológico e cogita jogos na América do Sul ainda nessa década.

"A consolidação do futebol americano no Brasil cresce ano a ano, com a criação de conteúdo em português nos canais oficiais e transmissão de um grande número de partidas a cada temporada. Com uma série documental, exibindo detalhes poucos divulgados ou exibidos ao público, a NFL fideliza o torcedor mais assíduo e abre portas para uma audiência que não conhece a fundo o esporte no país", afirma Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

O fato de o documentário acompanhar o principal candidato ao prêmio de MVP, o melhor jogador da temporada regular, aumenta o interesse do público geral. De acordo com algumas das principais plataformas de apostas esportivas do planeta, como a Esportes da Sorte, Galera.bet, Odds&Scouts e Casa de Apostas, Mahomes é grande favorito ao troféu, aquele que seria o seu terceiro na carreira. Kirk Cousins também está na cotação, mas aparece em 21º na lista. Marcus Mariota não está entre os concorrentes.

“Ligas americanas são especialistas em explorar suas marcas para atingir diversos públicos nas mais distintas esferas e são vistas como modelo de negócio a ser adotado por diferentes organizações esportivas. Uma série inovadora como essa para a NFL traz um potencial de novas conexões entre marcas, além de criar uma imagem fora do habitual do atleta de alto nível com o público”, afirma Fernando Patara, cofundador e Head de Inovação do Arena Hub, principal centro de fomento à inovação em esporte, entretenimento e mídia na América Latina.

Junção do entretenimento e esporte rendem frutos para ambos

A parceria entre plataformas de streaming e as instituições esportivas tem se tornado “receita” para atrair novos fãs para as modalidades em questão. “Make or Break: na crista da onda” é um dos exemplos de produções que contribui para o aumento da popularidade e interesse do público por um esporte. A série feita em parceria com Apple TV+ e WSL conta com duas temporadas disponíveis e segue o mesmo caminho de outras obras que mostram o dia a dia dos atletas e os bastidores da competição. Para Ivan Martinho, CEO da WSL América Latina, o seriado é uma maneira de humanizar e aproximar os atletas com os fãs do esporte.

“Ela ajuda a contar as histórias do surfe também fora da água. Em nossos canais, nós mostramos as competições e algumas das histórias que a gente conta, mas a série mostra os bastidores de forma mais detalhada, apresentando como é a vida desses atletas como seres humanos. A gente vê as conquistas, as derrotas, as alegrias, as celebrações, os dramas, e as pessoas se identificam e passam a ter ainda mais motivos para seguir os atletas e as competições.", disse Ivan.