Quanto custa o Hot Wheels (possivelmente) mais caro do mundo?

Carrinhos “Hot Wheels” são famosos em todo o mundo. Com preços (relativamente) acessíveis, não é difícil encontrá-los em lojas de brinquedos, varejistas, ou até mesmo pela internet — no Mercado Livre, há ofertas de até R$ 17,99 pelos carrinhos. Mas, existe um modelo que ultrapassa essa barreira de preço com larga folga: a versão em miniatura do modelo “Beach Bomb”, da Volkswagem. De acordo com informações da CNN, o brinquedo está estimado em US$ 150 mil.

Com esse preço, o objeto é visto como um item de colecionador. O preço tão elevado do carrinho está relacionado à sua condição “quase perfeita” de fabricação, de acordo com especialistas ouvidos pela emissora. Além disso, a sua raridade conta como um ponto essencial: o modelo nunca foi comercializado em lojas, mas trata-se de um protótipo desenvolvido pela Mattel no fim dos anos 1960.

Entre os pontos que levaram o modelo a ficar “escondido”, está o fato de que ele não cumpria todos os requisitos estipulados. Além disso, o fato de que o carrinho era pesado demais para dar a volta nos obstáculos comumente comercializados dentro da linha Hot Wheels. Ou seja, em vez de fazer um looping completo, o carrinho caía. Ao todo, 144 modelos foram fabricados com esse erro e, atualmente, pelo menos 50 deles ainda existem.

Com a falha, os designers tiveram que voltar para o escritório e desenvolveram uma nova versão do carrinho — esta, sim, comercializada em 1969.

Hoje, o design de novos carrinhos segue uma rotina muito diferente, afirma Ted Wu, diretor global de design da Hot Wheels. Em entrevista à CNN, ele afirma que o uso de impressoras 3D e ferramentas digitais fazem com que o processo seja muito mais ágil. “No passado, fizemos muitos carrinhos que viraram objetos de desejo por colecionadores, mas, hoje, isso é uma coisa muito rara”, afirma.

Além do Beach Bomb

A nova estimativa de valor do objeto o coloca em pé de igualdade com outro, até então considerado o mais caro da linha: o Diamond Encrusted 40th Aniversary Otto. Construído com mais de 1.300 diamantes, estima-se que custou US$ 140 mil dólares para ser produzido.

Outra miniatura com valor de carro é a do Chevrolet Camaro. Segundo estimativas divulgadas no início do ano, o carrinho foi avaliado em US$ 100 mil — mais caro, até, do que o original.