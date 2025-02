Miami é um dos destinos mais procurados por brasileiros, tanto para férias quanto para compras. A cidade oferece uma mistura única de praias, vida noturna agitada, compras e cultura diversificada, porém, como qualquer destino turístico, o custo para conhecê-la pode variar bastante de acordo com a época escolhida.

A alta temporada, que coincide com o inverno no hemisfério norte (de dezembro a março), é a mais cara, com preços elevados para hospedagem, alimentação e passagens aéreas.

Já a baixa, entre abril e novembro, é uma ótima oportunidade para quem busca preços mais baixos, já que os hotéis e passagens costumam ser mais acessíveis, embora o clima quente e úmido da cidade seja mais intenso. Veja a média de valores de acordo com o site Quanto Custa Viajar, e descubra quanto gastar no seu passeio.

Quanto custa viajar para Miami?

O gasto médio por dia em uma viagem para Miami é de cerca de R$ 625,00, sem contar as passagens de avião. Ter conhecimento sobre os preços de hotéis, restaurantes e passeios pode ajudar no planejamento.

Hospedagem

Uma diária em um hotel médio em Miami pode variar entre R$ 1.000,00 e R$ 5.500,00, dependendo da localização e da categoria deste. Se optar por alugar um apartamento via plataformas como Airbnb, os preços podem ser mais acessíveis, com opções a partir de R$ 400,00 por noite.

Alimentação

A comida em Miami pode ser uma parte significativa do orçamento. Uma refeição em um restaurante médio custa entre R$ 50 e R$ 150 por pessoa. Para economizar, muitos turistas optam por refeições rápidas ou fast food.

Passeios

A cidade oferece várias opções de passeios gratuitos e pagos, com preços que variam de acordo com a atividade. Entre as opções estão atrações como o Miami Seaquarium ou o Museu de Arte de Miami, além de diversas praias e pântanos. Locais como Bayfront Park, Wynwood Walls e Little Havana também valem a visita.

Qual o preço de uma viagem para Miami?

Como visto, o valor de uma viagem para a cidade varia conforme a época do ano e o ponto de origem. As passagens aéreas partindo do Brasil podem custar entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00, com voos diretos saindo de São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. A duração de um voo direto é de aproximadamente 8 a 9 horas. Caso o voo seja com escala, é possível que o preço seja mais baixo, mas a viagem pode se estender por mais tempo.

Dicas para economizar na viagem para a cidade

Além de programar a viagem com antecedência, outras dicas podem ajudar a gastar menos dinheiro no passeio. Veka:

Compre passagens antes da data da viagem: O preço pode ser muito mais baixo se estas forem compradas com antecedência, principalmente fora da alta temporada; Use transporte público: Ao invés de depender de táxis ou aluguel de carros, opte pelo metrô ou ônibus de Miami, que são mais baratos; Evite restaurantes turísticos: Prefira comer em lugares frequentados por locais, onde os preços são mais acessíveis e a comida é igualmente deliciosa; Aproveite os outlets: Para compras, os outlets de Miami, como o Sawgrass Mills, oferecem descontos significativos em marcas renomadas.

Por que você deve saber disso?

Entender o custo de uma viagem para Miami é fundamental para planejar uma viagem que atenda às suas expectativas financeiras.

Saber quanto você vai gastar com hospedagem, alimentação, passagens e atividades ajuda a evitar surpresas e garante que você possa aproveitar a cidade de maneira plena, sem comprometer seu orçamento.

Além disso, conhecer os passeios gratuitos e as dicas de economia pode tornar sua experiência em Miami ainda mais vantajosa, sem abrir mão de diversão e conforto.