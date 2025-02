Quanto custa viajar para Buenos Aires?

A Argentina continua sendo um destino popular entre os brasileiros, oferecendo uma vasta diversidade de paisagens e experiências a preços relativamente baixos, especialmente para quem vem de grandes cidades como São Paulo.

O custo de uma viagem pode variar bastante dependendo da cidade escolhida e da época do ano, mas de modo geral, o país oferece uma excelente relação custo-benefício.

Em média, o custo diário para um turista em Buenos Aires, incluindo alimentação, transporte e atrações, gira em torno de R$ 390 por dia, de acordo com o site Quanto Custa Viajar. Este valor não inclui passagens aéreas, que custam em média R$ 1.600 para ida e volta, segundo o Google Flights. Em alta temporada, porém, o valor pode chegar a mais de R$ 3.000.

Já em cidades menores, como Corrientes, o custo pode ser muito mais baixo, em torno de R$ 53 por dia, enquanto destinos mais turísticos, como El Calafate, podem exigir um orçamento maior, chegando a R$ 575 diários.

Qual é a época mais barata para visitar o país?

A melhor época para viajar para conhecer o país de forma mais econômica é durante a baixa temporada, que ocorre entre os meses de março e maio, e de setembro a novembro.

Durante esses períodos, além de os preços de hospedagem e passagens aéreas caírem, a cidade tende a estar menos cheia, proporcionando uma experiência mais tranquila e com menos aglomerações.

Já na alta temporada, os custos aumentam devido ao turismo local e internacional, principalmente em áreas populares como Buenos Aires e Bariloche.

Quais os destinos mais baratos para visitar na Argentina?

A Argentina oferece destinos incríveis a preços acessíveis. Além de Buenos Aires, que tem uma excelente infraestrutura para turistas a preços razoáveis, algumas cidades mais distantes e menos turísticas têm custos ainda menores:

Corrientes : Uma das opções mais baratas do país, com custos diários de apenas R$ 53 . Conhecida por suas belezas naturais e pela cultura local, é uma boa opção para quem busca um destino tranquilo e acessível;

: Uma das opções mais baratas do país, com custos diários de apenas . Conhecida por suas belezas naturais e pela cultura local, é uma boa opção para quem busca um destino tranquilo e acessível; Cafayate : Com média de R$ 374 por dia, Cafayate é famosa pelas suas vinícolas e paisagens deslumbrantes no norte da Argentina;

: Com média de por dia, Cafayate é famosa pelas suas vinícolas e paisagens deslumbrantes no norte da Argentina; Puerto Iguazú: Localizada perto das famosas Cataratas do Iguaçu, oferece um custo diário de R$ 135, ideal para quem quer explorar as maravilhas naturais da região.

Por que vale a pena conhecer o país vizinho?

A Argentina oferece uma experiência rica e diversificada, com atrações que atendem a todos os gostos. Na capital, é possível explorar a vibrante vida noturna, nos bares e casas de tango, além de desfrutar de uma gastronomia de renome mundial, com destaque para o famoso churrasco argentino (asado) e os vinhos de Mendoza.

A cidade também abriga museus de classe mundial, como o MALBA e o Museu Nacional de Belas Artes.

Para os que gostam de natureza, a Patagônia e o El Calafate, chamam atenção pelas geleiras. Já para os amantes de esportes de inverno, Bariloche oferece paisagens alpinas e opções de esqui a preços mais acessíveis do que em outros destinos da América do Sul. Também existe a opção de visitar as Cataratas do Iguaçu, pelo ponto de vista dos hermanos.

Todos esses destinos podem ser visitados sem gastar muito, se escolhidos na época certa. Outra vantagem é que a viagem do Brasil para o país não é muito longa. Um voo partindo de São Paulo para a capital argentina dura, em média, duas horas e meia.

Por que você deve saber disso?

Conhecer os custos de uma viagem à Argentina é fundamental para planejar uma experiência mais tranquila e sem surpresas financeiras. Com opções para todos os bolsos, o país oferece uma ótima relação custo-benefício, o que torna a viagem ainda mais atraente para quem busca uma aventura internacional mais acessível.

Além disso, entender a melhor época para viajar e os destinos mais econômicos pode fazer toda a diferença no seu orçamento e proporcionar uma experiência mais rica e imersiva.