Quanto custa o Dom Ruinart Rosé 2004, eleito o melhor champagne do mundo

Com paleta de aroma complexo e delicado, ressaltando a sofisticação e tradição da Maison Ruinart, o Dom Ruinart Rosé 2004, em formato magnum, acaba de ser premiado como o melhor champagne do mundo pelo Champagne & Sparkling Wine World Championships.

O concurso britânico premia há muitos anos os melhores champagnes e espumantes, numa um guia anual. Com júri formado por especialistas da área, a degustação de mais de mil rótulos foi conduzida completamente às cegas.

O reconhecimento reafirmou a recorrente classificação de Dom Ruinart Rosé entre os maiores rosés do mundo. Desde 1966, somente 20 safras foram comercializadas, demonstrando a distinção de uma das mais tradicionais Maisons de champagne.

Em 1764, Ruinart foi a primeira Maison a criar e comercializar champagne rosé, que era então chamado de “oeil de perdrix”.

Envelhecido com cuidado nas Crayères de Ruinart por aproximadamente 10 anos, o Dom Ruinart 2004 possui fragrância marcante, com abundância de cerejas e frutas cítricas no paladar, evidenciando um final seco e saboroso.

A composição, que tem uma base de Dom Ruinart Blanc de Blancs (80%) e Pinot Noir (20%), harmoniza com queijos, carne de porco, peixes e mariscos. A garrafa de 750ml custa 600 euros, cerca de 3150,00 na cotação atual.