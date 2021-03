Quanto custa e quais são os diferenciais do novo e tecnológico Audi A5 Sportback

A Audi prometeu lançar dez modelos no Brasil em 2021 e o primeiro deles já está à venda. Trata-se do novo A5 Sportback, que Casual Exame testou ao longo da última sexta-feira (12), nas estradas que ligam São Paulo a Mairiporã. Quanto custa a aguardada nova geração do coupé? No caso da versão Prestige Plus, a mais em conta das duas, a partir de 284.990 reais. A mais sofisticada, batizada de Performance Black Quattro, não sai por menos de 329.990 reais.

Comparada ao A5 Sportback anterior, a novidade se destaca principalmente pela nova grade frontal, mais larga e imponente, e pelos parachoques, agora mais estilizados – as saídas de ventilação frontais foram inspiradas no Audi Sport Quattro de 1984, um ícone.

Confira o nosso test-drive:

Com o carro desligado, porém, uma das principais novidades passa batido: os faróis LED Matrix. São itens de série que direcionam o facho de luz de modo a não atrapalhar os motoristas vindos na direção contrária.

O display acoplado ao painel também foi repaginado. Ligeiramente inclinado em direção ao motorista, ele é sensível ao toque e soma 10,1 polegadas. Pode ser comandado por voz e pareado a celulares. E seu GPS pode ser programado para te levar a até 10 destinos intermediários e exibir monumentos como o Borba Gato em 3D, o que facilita a tomada de decisões ao volante.

Convém lembrar que atrás desse último encontra-se outra tela, de 12,3 polegadas, que exibe informações como velocidade e o nível de combustível. O mapa do GPS, porém, também pode ser projetado nessa tela atrás do volante. E por 7,5 mil reais extras a montadora instala o opcional head-up display, aquele que projeta informações básicas no vidro, na altura da visão do motorista.

Outro diferencial deveria virar item de série de qualquer novo veículo: o carregador por indução para smartphones. O que é instalado no recém-lançado A5 Sportback até avisa o motorista caso ele esqueça o celular sobre o carregador ao sair do carro.

O motor da versão Prestige Plus é o 2.0 TFSI configurado para uma potência de 190 cv e torque de 320 Nm. O do outro modelo, também o 2.0 TFSI, entrega 249 cv de potência e torque de 370 Nm. A transmissão de ambos é a S Tronic de dupla-embreagem e sete velocidades.

Modos de direção são cinco – automatic, efficiency, comfort, dynamic e individual. Também é preciso mencionar o sistema de assistência elétrica, abastecido por uma bateria só dele, de íons de lítio. O que isso faz? Em prol do meio-ambiente, mantém o coupé em movimento quando a velocidade oscila entre 55 e 160 quilômetros por hora – o propulsor tradicional é acionado e desligado automaticamente e o motorista nem se dá conta da mudança.

Trata-se de um semiautônomo, não vamos esquecer. Basta um clique em uma manivela para o veículo dar início ao reconhecimento de faixas – desde que bem demarcadas. Funciona entre 60 e 250 quilômetros por hora e garante que o coupé se mantenha na direção correta caso o motorista se distraia (ou cochile) e invada outra pista.

Já o controle de cruzeiro adaptativo, facilmente acionável, permite que seu Audi se mantenha na mesma velocidade do carro à frente, freando e acelerando por conta própria (basta pisar no freio ou no acelerador para retomar o controle).

A novidade dispõe de rodas de liga-leve de 18”, teto solar elétrico panorâmico, ar-condicionado divido em três zonas e volante com shift paddles – tudo como itens de série.

No mesmo dia em que testou os novos modelos A5 Sportback, Casual Exame também pôde acelerar o mais recente A4, o veículo mais vendido da Audi – a montadora alemã já comercializou 7,5 milhões de unidades do sedan desde que ele surgiu, em 1994.

Lançado no final do ano passado, o novo A4 ganhou praticamente as mesmas mudanças de layout que o coupé. Também exibe tecnologias como carregador de celular por indução e controle de cruzeiro adaptativo. Outra mudança: três centímetros a mais de comprimento em relação ao A4 anterior.

São três novas versões – Prestige, Prestige Plus e Performance Black – com preços a partir 229.990 reais (o mais caro custa 304.990 reais).

O motor é o 2.0 TFSI com 190 cv de potência e torque de 320 Nm (na versão de topo, a Performance Black, são 249 cv de potência e torque de 370 Nm). A transmissão de todos é a S Tronic de sete velocidades, com dupla embreagem e troca de marchas quase instantâneas.