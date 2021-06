Qual era o salário de Faustão na Globo — e quanto deve ganhar na Band

Com o fim do contrato entre a Rede Globo e o apresentador Fausto Silva depois de mais de 30 anos, segundo anúncio feito em abril deste ano, a curiosidade a respeito do salário do apresentador aflorou entre os brasileiros — e o termo "salário do Faustão" atingiu o pico de buscas no Google no mês seguinte ao do anúncio, segundo dados do Google Trends. Mas afinal, quanto ele ganhava na Globo — e quanto vai ganhar na Band?

O salário de Faustão era o maior da emissora, cerca de 5 milhões de reais mensais na rede do "plim plim", somando o salário e merchandisings, segundo a colunista Cristina Padiglione, do blog Telepadi. Na nova casa, esse montante deve ser reduzido em cinco vezes: a estimativa é a de que o salário de Fausto Silva seja de 2 milhões de reais na nova casa.

O novo contrato terá duração de cinco anos e foi negociado com os irmãos Johnny e Ricardo Saad, amigos pessoais do apresentador.

Ainda não se sabe se a nova atração de Faustão ocupará o fim de tarde de domingo da Band — concorrendo diretamente com o novo programa de Luciano Huck na Globo — ou uma faixa noturna de segunda à sexta. “Sobre isso ainda estamos conversando. Vamos ver o que vai ser melhor, nos diversos aspectos”, explicou Faustão.

Com a saída do apresentador da Rede Globo, o salário de Luciano Huck — que irá substitui-lo a partir do próximo ano — deve ter um salto significativo: passar de cerca de 2 milhões para 3,5 milhões de reais, segundo o Observatório da TV.