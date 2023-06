Qual é a marca de óculos preferida de Mano Brown?

Mano Brown já fez uma música sobre BL, a lente Bausch & Lomb. “E acho que tem outra música minha que eu falo da Ray-Ban. Eu falava do BL e acho que tem duas músicas que falam dos óculos. Uma garantida eu tenho [risos]”, diz o rapper à Casual EXAME.

O modelo favorito de óculos do cantor é o quadrado, de metal. “É porque tem esse negócio do meu nariz aqui [aponta para o dorso do nariz], então os óculos têm de assentar aqui em cima na hora que ele cai [risos]”, afirma Brown.

E o que Mano Brown e a icônica marca de óculos que pertence ao grupo Luxottica têm em comum? “Ray-Ban é uma marca tradicional. Eu, bem garoto, os mais velhos já queriam usar um Ray-Ban, já era uma marca fetiche da rapaziada. Nos anos 80 a rapaziada mais tradicional usava aquele modelo caçador que fala, né? Eu já usei várias tendências, então dá para fazer esse paralelo da minha história com a história da marca.”

Giovanna Ewbank e Marcos Mion no time

Mano Brown faz parte do novo grupo de influenciadores da Ray-Ban, uma das maiores marcas do segmento eyewear do mundo. Segundo a marca, os nomes escolhidos dividem o mesmo DNA que a Ray-Ban, uma história de vida genuína e um legado atemporal para a cultura criativa.

Marcos Mion, Giovanna Ewbank e Mano Brown são as estrelas principais. O squad conta também com o ator João Guilherme, os cantores Urias e Thiago Pantaleão e os influenciadores Léo Picon e Julia Rodrigues.

“Minha lembrança mais antiga de Ray-Ban foi o primeiro óculos que eu gostei no meu rosto, que eu me identifiquei, que eu me senti bonita e confortável, foi o redondinho que eu fotografei na campanha”, diz Giovanna Ewbank. “Esse foi meu modelo favorito durante muitos anos, então eu continuo amando muito ele.”

“Mas o modelo que eu tenho usado muito é o Wayfarer preto, com uma haste mais grossa preta também, que eu acho supermoderno, despretensioso e que quando você coloca ele o seu look já dá um up, sabe?”.

Para a atriz, os óculos ajudam a sofisticar o look. “Eu gosto de me vestir no dia a dia mais básica, com um jeans e uma camiseta. Aí os óculos se tornam não só uma necessidade, mas um acessório mesmo de moda e de estilo.”

Stallone Cobra e Maverick Top Gun

Já as primeiras referências de óculos do apresentador Marcos Mion foram o Stallone Cobra e o Maverick Top Gun. “Eu os achava os caras mais estilosos do universo. E ainda são [risos]”, disse.

Seus modelos preferidos são o Wayfarer e o Club Master. Em comum com a Ray-Ban, Mion destaca a autenticidade e a originalidade. “É uma marca verdadeira, fiel com sua essência. Tem a credibilidade da espontaneidade, da alegria e da juventude”, diz.