Qual cidade tem hotel 5 estrelas com melhor custo-benefício? Ferramenta ajuda nesta busca

Ao planejar uma viagem, o mundo quase se divide entre aqueles que topam se aventurar em hospedagem mais rústica, e aqueles que só querem saber de luxo e conforto. Se você é do segundo time, é provável que leve bastante tempo para achar um hotel 5 estrelas com o melhor custo-benefício. Uma nova ferramenta do buscador de viagens KAYAK promete facilitar este processo.

Chamada de Juntando Estrelas, ela indica por meio de um mapa-múndi interativo, preços médios de hotéis 5 estrelas em vários destinos. Também é possível encontrar informações úteis sobre os melhores horários para reservar e os meses mais indicados para viajar. O recurso mapeia hospedagens em mais de 270 cidades espalhadas pelo mundo.

“Nosso maior propósito é empoderar o viajante para que, por meio de ferramentas gratuitas e inteligentes, eles se sintam mais confiantes para realizar a viagem dos seus sonhos. Isso inclui viver experiências exclusivas nos maiores hotéis do mundo. A nova ferramenta pode tornar esse planejamento ainda mais viável, localizando opções de acordo com o orçamento de cada usuário”, explica Gustavo Vedovato, country manager do KAYAK no Brasil.

Como achar o melhor hotel?

Com o mapa-múndi interativo, é possível encontrar os preços médios, aumentando o zoom ou clicando em um local específico para ter acesso a mais informações sobre as estadias de cada cidade. É possível ainda filtrá-los pelo preço. Opções pré-definidas indicam estadias com preços abaixo de R$500, até hospedagens em destinos mais desejados, com valores acima de R$1.500. Os valores sempre são por noite, para um quarto.

Caso não tenha um destino definido, o recurso também pode guiar a escolha com base em rankings de cidades com hotéis 5 estrelas em que os preços são mais acessíveis. É possível ainda criar um ranking de forma mais ampla, mostrando todos os destinos do mundo disponíveis na plataforma, ou então escolher entre regiões, como Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, América do Norte, África e Oriente Médio.

Com isso, chega-se a fatos curiosos, como uma diária em um hotel 5 estrelas em São Bartolomeu, no Caribe, custar o mesmo que um mês um hotel, de mesma categoria, na Indonésia. A busca sempre é feita em real, por isso o câmbio deixa alguns destinos mais atraentes, considerando os preços.

As cidades com hotéis 5 estrelas com melhor custo-benefício

Em uma busca feita no dia 19 de outubro, a cidade em que os hotéis 5 estrelas estão com melhor custo-benefício é Colombo, no Sri Lanka. As diárias custam, em média, R$ 556. Na outra ponta, as Ilhas Turcas e Caicos, no Caribe, aparecem com as diárias mais altas, com uma média de R$ 4.435.

Os preços médios são baseados em pesquisas realizadas nos domínios do portfólio da plataforma KAYAK, de 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023, para o período de viagem de 1º de novembro de 2022 a 31 de outubro de 2023. O valor médio geral é calculado levando em consideração todas as estadias de uma noite dentro de um determinado intervalo de tempo, por exemplo, considerando estadias de fim de semana e durante a semana.