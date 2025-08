Quais são os carros mais vendidos do mundo em cada país? Confira a lista

Uma análise das preferências de consumo automotivo ao redor do mundo revela um cenário extremamente diversificado, conforme levantamento compilado por Felipe Munoz, analista da consultoria especializado no setor auto JATO Dynamics. O ranking dos carros mais vendidos em cada país mostra um amplo espectro de veículos ocupando a liderança, refletindo necessidades, culturas e realidades econômicas locais distintas.

Na África, picapes e utilitários predominam, com modelos como Renault Duster (Cabo Verde), Isuzu D-Max (Quênia, Ruanda) e diversas outras marcas líderes em mercados específicos. A Europa é marcada por grande fragmentação: Volkswagen T-Roc na Alemanha, Skoda Octavia na Áustria e Croácia, Dacia Sandero em Portugal, Bulgária e Macedônia do Norte — exemplo da força dos modelos acessíveis e compactos na região.

No continente americano, há grande variedade: Ford F-150 lidera no Canadá, Nissan Versa no México, Peugeot 208 na Argentina e Fiat Strada no Brasil e Uruguai, mostrando a pluralidade de preferências regionais.

A Ásia exibe modelos locais em destaque, como o Honda N-Box no Japão, Tata Punch na Índia, Saipa Quik no Irã, e gêneros emergentes como BYD Qin na China, refletindo o avanço dos veículos elétricos. No Oriente Médio, a preferência por SUVs e grandes utilitários é evidente, com lideranças como Land Cruiser 300 e Nissan Patrol. O crescimento dos elétricos também se evidencia no sucesso do Tesla Model Y e Model 3 em países como Bélgica, Noruega e Países Baixos.

Toyota domina o mundo com Hilux e outros modelos

Apesar da diversidade, a Toyota é a marca que mais aparece na liderança global. Segundo a análise de Felipe Munoz, quase 50 países têm um modelo Toyota como o mais vendido — sendo a picape Hilux o maior fenômeno, ocupando a liderança em pelo menos 30 mercados, especialmente na África, América Central e Oceania.

Outros modelos de destaque da marca, como RAV4 e Land Cruiser, também figuram no topo em diferentes regiões, reforçando a posição estruturalmente forte da montadora japonesa no mapa automotivo.

Brasil: Fiat lidera com Strada

A Fiat Strada foi o veículo mais vendido no Brasil em 2024. Ao todo, foram emplacadas 144.684 unidades, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Foi o quarto ano consecutivo em que o modelo ocupou a liderança no mercado brasileiro.

O desempenho da Strada ajudou a Fiat a atingir 20,9% de participação no mercado automotivo. No total, a marca italiana emplacou 521.289 unidades no último ano, um crescimento de 45 mil veículos em comparação a 2023.

Na segunda posição do ranking, o Volkswagen Polo registrou 140.177 unidades emplacadas, consolidando sua força no mercado. Já o Chevrolet Onix ficou em terceiro lugar, com 97.503 unidades vendidas.

Os carros mais vendidos do mundo em cada país