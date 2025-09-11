Quais são as viagens internacionais mais buscadas em setembro? Veja o preço das passagens

Setembro não costuma ser o mês mais turístico no Brasil, mas em 2025 pode ser um dos ideais para viagens no exterior. Desde fevereiro do ano passado, o preço das passagens aéreas internacionais está 5% mais barato, segundo estudo da Viajala.

De olho nas ofertas, os brasileiros têm buscado destinos acima da Linha do Equador, para aproveitar também o clima mais ameno do outono em países europeus, asiáticos e norte-americanos. Entre os mais buscados estão Portugal, Espanha e Estados Unidos, como aponta o estudo. A Argentina, desfavorecida pelo câmbio, também aparece como potencial destino.

Veja abaixo os destinos internacionais mais procurados pelos brasileiros em 2025, e o preço-médio das passagens aéreas:

Lisboa, Portugal

A capital portuguesa se mantém no topo da lista, com uma leve queda de 5% no preço das passagens em comparação ao ano passado. A familiaridade da língua, em conjunto com os valores de alimentação e hospedagens mais baratos em relação ao resto da Europa, são os maiores atrativos. Os brasileiros buscam também, diz o estudo, uma imersão na cultura e na culinária do país.

De 2024 para cá, a procura por Lisboa como destino de viagem cresceu 6% entre os brasileiros.

Preço-médio das passagens aéreas: R$ 5.252

Madrid, Espanha

Plaza de Cibeles em Madrid (Freepik/ Divulgação)

Assim como Lisboa, Madrid também teve uma redução de 5% nos valores das passagens. Mas diferente da capital lusitana, o destino ficou mais popular no último ano e se tornou um dos mais buscados pelos brasileiros na Europa. De 2024 para cá, a procura pela capital espanhola cresceu 239%, segundo o Viajalá.

A história cultural do país e a gastronomia são atrativos. A vida noturna da cidade, com festas, restaurantes, festivais e shows, também atrai mais a atenção dos turistas.

Preço-médio das passagens aéreas: R$ 4.661

Buenos Aires, Argentina

Casa Rosada, em Buenos Aires, Argentina ( Benjamin R. /Unsplash)

Apesar da crise econômica e da inflação descontrolada no país, Buenos Aires ainda figura entre os destinos mais procurados pelos brasileiros. Só não tanto quanto antes: a procura caiu 13% em comparação com o ano passado, o que pode ser reflexo das dificuldades econômicas enfrentadas pela Argentina.

Mesmo assim, a cidade ainda oferece uma experiência de imersão cultural e culinária a preços relativamente acessíveis, com queda de 9% no custo das passagens.

Preço-médio das passagens aéreas: R$ 1.915

Orlando, EUA

Parque da Disney em Orlando (Gary Hershorn/Getty Images)

Entre os destinos internacionais mais buscados pelos brasileiros, a cidade dos parques da Disney e Universal sempre estão presentes. E eles ainda se mantém no ranking dos mais procurados, mas a popularidade caiu 22% de 2024 para cá — reflexo das instabilidades nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, que alteraram o preço do dólar e tornaram o processo de retirada do visto norte-americano mais difícil.

As mudanças no interesse dos brasileiros tornou os voos um pouco mais baratos, mas eles ainda são semelhantes aos destinos europeus — em geral, mais distantes do Brasil.

Preço-médio das passagens aéreas: R$ 4.442

Miami, EUA

A famosa praia de Miami Beach (Sven Hoppe/Getty Images)

Seguindo a mesma trajetória de Orlando, Miami também sofreu uma redução na procura, com uma queda de 19%. O preço das passagens aéreas, entretanto, está mais convidativo: apresentou queda de 15%.

A cidade litorânea é procurada por quem busca belas praias e uma vida noturna vibrante, mas a instabilidade política pode influenciar as escolhas de quem planeja viagens para os Estados Unidos.