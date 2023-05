Quais são as melhores carnes para fazer churrasco no inverno

Apesar de ser amplamente ligado ao verão, o churrasco não pode ser um evento de uma única estação. O melhor da churrasqueada é o fato dela ultrapassar qualquer tipo de barreira, justamente para reunir dois dos maiores prazeres da vida: estar com quem gostamos e comer bem.

Para os dias mais frios, confira os tipos de cortes que combinam com a temporada para preparar os assados.

Kobe beef

Considerado um dos cortes mais marmorizados do mundo, o kobe beef é produzido pelos bois da raça Wagyu (de origem japonesa), que tem uma capacidade de acumular gordura entremeada maior do que qualquer outra raça. Essa característica oferece ao corte textura, sabor e suculência inigualáveis, ficando entre as melhores carnes para churrasco de inverno.

Para prepará-lo, leve o bife para o braseiro bem forte (20 cm da brasa) para selar os dois lados dela, criando aquela crosta (reação chamada de maillard) que dá sabor e textura na carne. Depois, leve no braseiro mais fraco (60 cm da brasa) para chegar ao ponto desejado. Como é um corte com bastante gordura entremeada, o ideal é consumir ao ponto.

Picanha Angus

Imagine o gosto da picanha comum. Agora, multiplique o sabor por dez. É assim que você vai entender o quão gostoso é esse corte. Considerada uma das melhores do mundo, as carnes produzidas pela raça Angus também possuem um alto grau de marmoreio, o que explica a qualidade de suas peças.

Pode selar a peça inteira no braseiro forte dos dois lados. Em seguida, corte em bifes de 3 cm a 4 cm. Sele as laterais também. Leve para um braseiro mais fraco para chegar ao ponto desejado.

Steak Grill

Variação do shoulder steak, o steak grill também é conhecido como flat iron steak. Retirado da raquete do boi, esse corte de sabor único e macio é considerado uma das melhores carnes que existem para churrasco.

Por ser um corte mais fino, sele os dois lados no braseiro forte e está pronto para consumir.

Bifes Ancho y Chorizo

Clássicos dos argentinos e uruguaios, apesar de serem retirados do contrafilé, o ancho vem da parte dianteira, e o chorizo da traseira. A gordura do ancho está localizada no meio do corte, dividindo duas texturas de carne, enquanto a do chorizo é concentrada na parte superior do bife. O processo pode ser o mesmo do kobe beef.

Denver Steak / Cowboy Steak

Corte que tem suculência e textura fora do comum, o cowboy steak é extremamente saboroso. É derivado do short rib, um pedaço extraído da parte dianteira da costela do Angus, região que é muito conhecida por gerar cortes com muita gordura interna e altos graus de marmoreio. Também pode seguir o mesmo processo do kobe beef.

Short Rib

Carne surpreendente por sua maciez e suculência. Retirado da parte dianteira da costela, é amplamente servido em casas nobres de churrasco, sendo chamado de "costela premium" devido ao seu alto marmoreio. Bifes ancho e chorizo, dever steak e short rib podem seguir o mesmo tipo de preparo do kobe beef.

*José Almiro, churrasqueiro profissional e apresentador do canal Churrasqueadas, maior perfil de receitas de churrasco das redes sociais.