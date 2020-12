PSG e Basaksehir saem de campo após acusação de racismo

Os jogadores do Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir deixaram o campo durante partida da Liga dos Campeões da Europa após uma ofensa racista do quarto árbitro romeno Sebastian Colţescu contra o camaronês Pierre Webó, ex-atacante e membro da comissão técnica da equipe turca.

A situação começou aos 15 minutos do primeiro tempo, quando o lateral brasileiro Rafael, do Istanbul, foi punido com cartão amarelo. Membros da equipe turca reclamaram da punição. Segundo relatos de vários veículos da imprensa francesa, espanhola e italiana, o quarto árbitro Sebastian Coltescu falou o seguinte para o Webó: “Vai embora, preto”.

Demba Ba, atacante reserva da equipe do Istanbul, ficou revoltado com a situação e cobrou explicações da equipe de arbitragem. O árbitro do jogo chegou a expulsar o atacante, que seguiu inconformado, pedindo para que os jogadores abandonassem o campo.

Na transmissão foi possível escutar o diálogo de Demba Ba com o quarto árbitro. “Você nunca diz ‘aquele cara branco’, você diz ‘aquele cara’. Me escute, por que quando você menciona um cara negro você diz “aquele negro ali?”, questionou o atacante da equipe de Istanbul.

Dirigentes dos dois times foram ao gramado para entender a situação, e os atletas dos dois times optaram por abandonar a partida.

Em imagens da transmissão da partida, foi possível identificar que o atacante brasileiro Neymar, atleta do PSG e da seleção brasileira, disse para o seu companheiro de equipe, o atacante francês Mbappé, que “Se ele não sair, não vamos jogar”, referindo-se ao quarto árbitro pouco antes de saírem de campo.

Após a saída dos jogadores, a Uefa divulgou que o jogo estaria suspenso. Há instantes, foi anunciado que o jogo seria retomado às 18h no horário de Brasília. Como nenhuma equipe retornou para o campo, às 18h16 a confederação de futebol europeu disse que o jogo está suspenso.