Pronto para voltar ao cinema? Anote as estreias da semana nas salas de SP

Ainda no embalo de bons filmes depois da Mostra? Não seja por isso. As salas de cinema de São Paulo seguem atualizadas com longas para todos os gostos. O brasileiro Verlust, por exemplo, estreou na quinta, 5, com Andrea Beltrão como protagonista e Esmir Filho na direção. A trama acompanha os conflitos de Frederica, uma empresária poderosa, que enfrenta seu maior medo depois de um acontecimento estranho.

Entre as produções estrangeiras, a nova versão do clássico Jovens Bruxas, de 1996. Na produção do filme atual – Jovens Bruxas – Nova Irmandade, a roteirista e diretora Zoe Lister- Jones teve a consultoria de três ocultistas “da vida real”, para representar a tradição da bruxaria de forma positiva.

O Petra Belas Artes rebatiza, nesta semana, duas de suas seis salas com nomes importantes da cena cinematográfica paulistana: Leon Cakoff (1948-2011), fundador da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e Rubens Ewald Filho, jornalista e crítico de cinema. A cerimônia de troca das placas das salas 2 e 3 ocorre nesta quinta, 5, às 19h30.

Logo em seguida, às 20h, o cinema exibe gratuitamente um filme premiado da Mostra. A distribuição de ingressos ocorre no local.

Confira, a seguir, a programação cinematográfica em São Paulo entre 5/11 e 11/11.

*O complexo de cinema Pátio Paulista ainda não reabriu suas salas.

Mostras

Nesta sexta, 6, o Belas Artes A la Carte lança a mostra Grandes Mestres do Cinema Espanhol. Cineastas como Juan Antonio Bardem, Luís Buñuel e Luis García Berlanga compõem a seleção, que fica em exibição para os assinantes da plataforma de streaming até o dia 17.

Entre os longas, o clássico A Morte de Um Ciclista (1955), de Bardem. depois de atropelar um homem de bicicleta, um casal foge por temer que seu relacionamento proibido seja revelado. Entra em cena um chantagista que vai perturbar os dois.

Em dezembro, o streaming promove uma segunda parte da mostra com foco em filmes espanhóis contemporâneos.

macaBRo

Mais de 40 filmes de terror assinados por cineastas brasileiros compõem a macaBRo, mostra promovida pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). As exibições, gratuitas e online, estão disponíveis no streaming darkflix.com.br/macabro até o dia 23 de novembro.

Estreias

O 3º Andar – Terror na Rua Malasana

Dir. Albert Pintó. Com Begoña Vargas, Iván Marcos, Sergio Castellanos, José Luis de Madariaga.

Década de 70. Uma família está prestes a viver um grande sonho na cidade de Malasaña, mas, em vez disso, precisa encarar seus piores pesadelos em um apartamento mal-assombrado. 14 anos. 105 min. Aricanduva: 6ª a dom., 18h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 21h10. Espaço Itaú Pompeia: 5ª, 6ª, sáb., dom., 21h10. Eldorado: 6ª a dom., 20h. Interlagos: 6ª a dom, 18h15. JK Iguatemi: 6ª, sáb., 19h30. Lapa: 6ª, sáb., dom., 20h. Mais Shopping: 6ª e sáb. 16h45. Market Place: 6ª adom., 18h45. Metrô Santa Cruz: 6ª a dom., 19h55. Metrô Itaquera: 6ª, sáb., dom., 21h. Metrô Tatuapé: 6ª a dom., 16h. Penha: 6ª, sáb., dom., 21h40. Morumbi: 5ª a dom. 21h40. Shopping D: 6ª a dom., 19h. SP Market: 6ª a dom., 19h15. Tietê Plaza Shopping: 6ª a dom., 19h. West Plaza: 5ª a dom, 17h.

Bill e Ted – Encare a Música

Dir. Dean Parisot. Com Keanu Reeves, Kristen Schaal, Alex Winter.

Dois amigos chegam à meia idade frustrados por não terem escrito a melhor música dos tempos. Até que recebem a visita de um homem do futuro e descobrem que apenas uma melodia assinada por eles pode salvar o mundo. 10 anos. 93 min. Anália Franco: 15h, 16h10, 18h45; 2ª a 5ª, 15h, 20h30. Aricanduva: 5ª a dom., 15h40, 17h, 18h10, 19h30, 20h40; 2ª, 3ª, 4ª, 15h10, 17h40, 20h10.Boa Vista: 16h40, 18h50, 21h. Boulevard Tatuapé: 17h, 19h30. Cantareira Norte Shopping: 16h30, 18h30, 21h10. Center Norte: 15h20, 17h50, 20h15. Central Plaza: 14h30, 17h15, 19h45. Cidade Jardim: 20h10; 5ª a dom., 15h, 17h30; 2ª, 3ª, 4ª, 15h15, 17h45. Cidade São Paulo: 15h10, 17h40, 20h10. Eldorado: 5ª a dom., 15h20, 17h50, 20h20; 2ª a 4ª, 15h10, 17h45, 20h10. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30, 16h10, 18h50, 21h20. Espaço Itaú Pompeia: 14h20, 17h, 19h10, 21h20. Iguatemi: 16h45; 5ª a dom, 19h20; 2ª a 4ª, 19h30. Interlagos: 15h10, 17h40, 20h10. Jardim Pamplona: 15h30, 18h, 20h30. Jardim Sul: 15h30, 16h30, 19h, 20h30. JK Iguatemi: 14h45, 17h15, 20h. Kinoplex Vila Olímpia: 3ª a 6ª, 17h20, 19h50; sáb., dom., 18h20, 20h40. Kinoplex Parque da Cidade: 5ª, 6ª, 17h40, 20h10; sáb., dom., 17h55, 20h20. Mais Shopping: 15h30, 18h, 20h30. Market Place: 14h50, 17h30; 2ª a 4ª, 20h; 5ª a dom., 20h15. Metrô Itaquera: 15h30, 18h, 20h45. Penha: 16h50, 19h, 21h10. Metrô Santa Cruz: 14h50, 17h30, 20h15. Metrô Tatuapé: 15h 17h30, 18h45, 20h. Metrô Tucuruvi: 15h10, 17h40, 20h10. Mooca Shopping: 15h10, 17h40, 20h10. Morumbi: 2ª a 6ª, 16h55, 19h15, 21h35; sáb., dom., também às 14h35. Raposo Shopping: 17h40, 18h40, 20h10. Santana Parque: 16h30, 19h, 20h30. Shopping D: 15h10, 16h30, 17h40, 20h10; 2ª a 5ª, 19h. SP Market: 5ª a dom., 15h15, 18h, 19h, 20h30; 2ª a 4ª, 16h30, 19h, 20h15. Tietê Plaza Shopping: 15h10, 17h40, 20h10. Villa Lobos: 5ª a dom., 15h20, 17h50, 20h30; 2ª a 4ª, 15h10, 17h40, 20h10. West Plaza: 15h10, 17h40, 20h10.

Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil

Dir: Carol Benjamin.

No documentário, a cineasta mergulha na história de três gerações de sua família que foram afetadas pela ditadura militar brasileira: desde seu pai, preso e torturado, à sua mãe e avó. O filme aborda o silêncio como estratégia para o apagamento da memória. 12 anos. 90 min. Espaço Itaú Augusta: 19h. Espaço Itaú Frei Caneca: 16h30, 18h50. Espaço Itaú Pompeia: 14h, 20h50.

Jovens Bruxas – Nova Irmandade

Dir. Zoe Lister-Jones. Com Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone.

Inspirado no longa de mesmo nome lançado em 1996, o filme mostra um quarteto de bruxas aprendizes em 2020. Além dos novos poderes elas precisam entender a importância da amizade. 12 anos. 100 min.

Anália Franco: 17h, 19h30. Aricanduva: 5ª a dom., 16h20, 17h20, 19h, 20h; 2ª, 3ª, 4ª, 16h45, 19h30. Boa Vista: 17h, 19h10, 21h20; sáb., dom., também às 14h50. Boulevard Tatuapé: 19h45; 2ª 3ª, 4ª, 16h30; 5ª a dom., 16h50.Cantareira Norte Shopping: 15h10, 17h20, 19h30, 21h40. Center Norte: 16h40, 19h30. Central Plaza: 16h20, 19h15. Cidade Jardim: 16h40, 19h30. Cidade São Paulo: 16h30, 19h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 13h30, 16h, 28h30, 21h. Espaço Itaú Pompeia: 13h40, 16h10, 18h40, 21h10. Eldorado: 2ª, 3ª, 4ª, 16h30, 19h30; 5ª a dom., 16h40, 18h, 19h30. Ibirapuera: 14h50, 18h30, 20h40. Iguatemi: 17h15, 20h. Interlagos: 16h15, 18h50, 20h. Jardim Pamplona: 14h45, 17h15, 19h45. Jardim Sul: 17h30, 20h. JK Iguatemi: 14h15, 17h, 19h45. Kinoplex Vila Olímpia: 3ª a 6ª, 17h50, 20h20; sáb., dom., 16h15, 18h40, 21h05. Kinoplex Parque da Cidade: sáb., dom., 15h; 5ª a dom., 17h25, 19h50. Lapa: 17h, 19h30. Lar Center: 5ª a dom., 17h30, 20h10; 2ª, 3ª, 4ª, 17h, 19h40. Mais Shopping: 15h15, 18h15, 21h. Marabá: 15h, 18h50, 21h. Market Place: 16h40, 19h30. Metrô Santa Cruz: 16h40, 19h30. Metrô Itaquera: 15h15, 17h45, 20h15. Metrô Tatuapé: 16h50, 19h30. Metrô Tucuruvi: 16h40, 18h40 19h30. Plaza Sul: 16h10, 19h, 21h20. Penha: 17h, 19h10, 21h20. Mooca Shopping: 5ª a dom., 16h30, 19h15; 2ª a 4ª, 16h40, 19h35. Morumbi: 16h15, 18h45, 21h15; 2ª, 3ª, 4ª, 17h30; 5ª a dom., 19h15. Pátio Higienópolis: 17h10, 20h. Raposo Shopping: 16h, 18h35. Santana Parque: 17h, 19h45. Shopping D: 15h50, 18h30, 20h. SP Market: 2ª a 4ª, 19h30; 5ª a dom., 20h15. Splendor Paulista: 15h20, 17h40. Tietê Plaza Shopping: 15h30, 16h30; 5ª a dom., 19h15; 2ª a 4ª, 19h30. Villa Lobos: 16h30; 5ª a dom, 19h15;2ª a 4ª, 19h40. West Plaza: 16h40, 19h30.

Os Melhores Anos de Uma Vida

Dir. Claude Lelouch. Com Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Souad Amidou.

Jean-Louis e Anne se reencontram depois de 50 anos longe um do outro. Embora ele não se lembre do romance dos dois por estar perdendo a memória, sente algo diferente por ela. 14 anos. 90 min. Petra Belas Artes: sáb., 18h. Reserva Cultural: sáb., 17h10.

Verlust

Dir: Esmir Filho. Com Andrea Beltrão, Fernanda Pavaneli e Marina Lima.

Isolada na praia, a empresária Frederica organiza uma festa de réveillon. Mas nem tudo está tranquilo em sua vida pessoal e profissional. Ela precisa aprender a enfrentar seu maior medo, o da perda, quando uma criatura estranha surge do fundo do mar e estremece suas relações. 16 anos. 108 min. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h, 21h. Petra Belas Artes: 2ª, dom., 18h30; 5ª, 6ª, 20h30.