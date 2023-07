5 projetos arquitetônicos ousados de hotéis de luxo na América do Sul que você precisa conhecer

Era-se o tempo em que se hospedar em um hotel significava apenas uma cama e uma refeição. Nas últimas décadas, diversas redes e propriedades investiram não só em dar conforto aos hóspedes como também deixar o ambiente cada vez mais belo aos olhos. Para além dos quartos, muitos projetos arquitetônicos são ousados com o objetivo de encantar quem entra nas propriedades desde o momento do check-in até o check-out.

Veja cinco projetos arquitetônicos ousados de hotéis de luxo na América do Sul:

Casa de Uco Vineyards & Wine Hotel

Localizado em Mendoza, na Argentina, o Casa de Uco Vineyards & Wine Hotel é muito frequentado por brasileiros e inaugurou recentemente sua casa privativa. Chamada Casa Paucho (foto), ela foi construída com o objetivo de proporcionar aos hóspedes maior privacidade. Ela está localizada a apenas 300 metros de distância do prédio principal e tem uma das melhores vistas da Cordilheira dos Andes, cercada por vinhedos e natureza exuberante. Recebe até seis hóspedes que podem desfrutar dos melhores vinhos do mundo em meio à uma paisagem paradisíaca de forma mais intimista.

O ambiente foi idealizado pelo escritório de arquitetura Alberto Tonconogy. A casa tem piscina, adega própria com vinhos de Finca Paucho, telhado privativo com banheira de hidromassagem, churrasqueira e estacionamento. O local também conta com uma cozinha totalmente equipada, mas é possível solicitar um chefe exclusivo para fazer as refeições.

Termas Chillán

Depois de uma reforma completa em 2019, o hotel, localizado aos pés das montanhas de Chillán, no Chile, reinaugurou com um novo conceito arquitetônico. Ricardo Cuevas foi o responsável por criar os ambientes, fazendo uso de muita madeira e trazendo a natureza para dentro do prédio. A morfologia das pedras e montanhas foram trazidas para a parte interna. O formato das pedras serviu de inspiração para o mobiliário da recepção, dos banheiros e do buffet (foto).

A referência para a construção do SPA foi a ideia de que entre as montanhas é possível encontrar lagoas escondidas. As fissuras das paredes foram propositalmente feitas em referência aos típicos musgos dos paredões montanhosos. Nos banheiros de cada quarto, foram colocadas imagens diferentes criadas por artistas plásticos chilenos registrando as quatro estações do ano.

Las Majadas de Pirque

O conceito arquitetônico do hotel Las Majadas de Pirque, no Vale del Maipo, no Chile, foi criado pela empresa Lyon Bosch Arquitectos. A ideia central foi estabelecer uma interação entre arquitetura e paisagem. O objetivo foi converter um espaço com forte carga histórica que data do início do século XX, em um local moderno e de socialização.

O outro prédio (foto), que abriga as 50 acomodações, tem elementos de integração com a natureza. Entre os dois edifícios há um bosque desenhado por Guillermo Renner em 1909 com mais de oito hectares, com muitas espécies nativas, como prumos centenários, araucárias, cedros do Líbano, sequoias, fênix, ciprestes, tílias, bananeiras orientais, carvalhos, magnólias e olmos, entre outros.

Playa Vik

Playa Vik é uma propriedade localizada no vilarejo de José Ignacio, no Uruguai. Um dos destaques do projeto é a lareira gigante na sala de estar exterior do hotel a poucos metros da praia, e uma piscina que reflete as estrelas nas noites de verão. Entre as dunas de areia, ainda na propriedade do hotel, há quatro piscinas pensadas para contemplar uma das vistas mais espetaculares da região.

Fasano Boa Vista

Instalado na Fazenda Boa Vista, a apenas uma hora da cidade de São Paulo, o hotel tem arquitetura assinada por Isay Weinfeld, e traz o requinte do Fasano para o descontraído ambiente campestre. A unidade chegou a hospedar o bilionário Elon Musk quando esteve no Brasil. A mais luxuosa das suítes tem 180 metros quadrados, com dois quartos e dois andares.