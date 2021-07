Professional 300: TAG Heuer lança nova geração do tradicional Aquaracer

Em 1978, a já centenária TAG Heuer lançava um modelo que definiria o padrão de relógios de mergulho em todo o mundo. Era o Heuer ref. 844, com seu mostrador icônico, escala de 24 horas em vermelho, marcadores de horas com lume e um bisel de mergulho com uma escala de minutos perfeitamente transparente. Desde então, muitos outros modelos foram lançados, e o 844 foi se tornando um item de colecionador.

Mais de 40 anos depois, a TAG Heuer revisita o seu maior clássico com o lançamento do Aquaracer Professional 300, que mescla o desempenho extremo e a funcionalidade de um relógio de mergulho com a versatilidade e a aparência luxuosa para o ambiente urbano. Para isso, os designers da empresa se dedicaram a atualizar os seis traços marcantes da coleção Aquaracer: bisel rotativo unidirecional, coroa rosqueada, resistência à água até pelo menos 200 metros, marcadores luminosos, um cristal de safira e um fecho de segurança duplo.

"Essa nova coleção dá continuidade a nossa tradição em mergulho e relojoaria. No entanto, nós queríamos que as novas peças refletissem melhor essa tradição de mergulho da TAG Heuer, que originalmente deu origem à linha Aquaracer", explicou à EXAME o diretor de produto da TAG Heuer, Guy Bove. "Nesse sentido, o Heuer ref. 844 é uma referência, elevando o Aquaracer Professional 300 ao mundo do luxo. É isso que o torna uma obra-prima."

Apesar de manter as características icônicas dos seus antecessores, o novo modelo é mais fino e mais leve, imprimindo mais sofisticação e ergonomia para o usuário. A pulseira de metal integrado, inclusive, conta com um sistema de ajuste fino que estende ou reduz o comprimento da pulseira em até 1,5cm, permitindo que ela seja redimensionada para uso sobre uma roupa de mergulho, por exemplo.

A coleção principal é composta de sete referências em dois tamanhos: quatro terão um diâmetro de caixa de 43 mm, e três apresentarão uma caixa de 36 mm. Seis serão de aço inoxidável, com opção de mostradores em preto, azul ou prata. Haverá também uma peça de 43 mm em titânio fosco de grau 2 de alta tecnologia com mostrador verde.

Edição limitada para colecionadores

Há ainda um versão de edição limitada, para colecionadores. Chamado de "Aquaracer Professional 300 Tribute to Ref. 844", ela mistura uma caixa de titânio de grau 5 de alta tecnologia com uma série de elementos visuais do modelo histórico de 78. Desta versão, foram produzidas apenas 844 unidades, vendidas a R$24 mil cada. Já as versões "comuns" do novo Aquaracer saem por cerca de R$15 mil.

"Quando se trata de referências, nós não acreditamos em um renascimento estrito dos relógios históricos, mas sim em nos inspirar em referências e designs específicos", conta Bove sobre o tributo ao 844. "Ao combiná-los com técnicas modernas e também códigos de design modernos, conseguimos construir um novo relógio que irá ressoar com o passado. Isso é o que fizemos com os 844 que temos agora."

Leia abaixo a entrevista completa com Guy Bove, diretor de produto da TAG Heuer:

EXAME: Quais os desafios técnicos de criar um relógio que é, ao mesmo tempo, instrumental e casual?

Guy Bove: Nosso desafio sempre está em criar relógios com um design arrojado, mas elegantes e de alta performance. No Aquaracer Professional 300, por exemplo, nosso foco foi melhorar a experiência do usuário com uma atualização do mecanismo de rotação da luneta e do fecho de segurança, com ajustes finos no comprimento que também permite que o relógio seja usado sobre uma roupa de mergulho. Em termos de design, recorremos ao elemento mais visualmente atraente e reconhecível desse modelo, o bisel unidirecional de 12 facetas. Mantivemos a forma básica e a evoluímos, integrando uma pastilha de cerâmica resistente a arranhões e canelando cada uma das 12 facetas para que ela o bisel seja fácil de segurar e girar, independente da situação.

Como este novo modelo sintetiza o legado da marca? Para além da parte técnica, o que faz dele uma obra-prima?

Essa nova coleção dá continuidade a nossa tradição em mergulho e relojoaria. O design da caixa compartilha bastante do DNA da linha Aquaracer já existente, com um 'look and feel' bastante consistente. No entanto, nós queríamos que as novas peças refletissem melhor a tradição dos relógios de mergulho da TAG Heuer, que originalmente deu origem à linha Aquaracer. Nesse sentido, o Heuer ref. 844 é uma referência. Foi dele que tiramos a proteção mais longa da coroa, a serrilha nas bordas do bisel, que está mais limpo e nos levou a remover os riders que surgiram na coleção TAG Heuer 2000, e o mostrador com seus números 12, 3, 6 e 9 bem fortes.

No caso do novo Aquaracer Professional 300, redesenhamos os 4 marcadores fortes para um formato trapezoidal e os marcadores redondos para um formato octagonal para funcionar bem com o bisel de 12 facetas. Os detalhes elevados no acabamento do Aquaracer Professional 300 o elevam ao mundo do luxo, e é isso que o torna uma obra-prima.

Apesar do potencial esportivo, os relógios estão se adaptando ao uso casual, ficando menos robustos, mais coloridos e divertidos. Nesse sentido, o que podemos esperar da relojoaria no futuro?

Embora essa seja uma tendência - e você verá que, em muitos dos nossos lançamentos, estamos indo nessa direção há literalmente décadas -, nós não faremos concessões em relação a qualidade ou durabilidade de nossos relógios. Na verdade, esse critério torna impossível que algumas de nossas ideias cheguem à fase de produção, porque elas não passariam por nossos testes rigorosos. Portanto, pelo menos da TAG Heuer, você pode esperar uma dualidade contínua entre qualidade duradoura e designs fortes, novos e coloridos.

Como se deu o desenvolvimento da versão Tribute to Ref 844? Quais foram as preocupações ao referenciar um modelo tão icônico?

O Heuer ref. 844 foi o primeiro relógio que nossa marca fez especificamente para mergulho, em 1979. Foi uma peça importantíssima na história da TAG Heuer e o ponto de partida para o que o Aquaracer é hoje. Por isso, me pareceu importante celebrar essa herança. Quando se trata de referências, na TAG Heuer nós não acreditamos em um renascimento estrito dos relógios históricos. Acreditamos muito mais em nos inspirar em referências e designs específicos, combinando-os com técnicas modernas e também códigos de design modernos para construir um novo relógio que irá ressoar com o passado. Isso é o que fizemos com os 844 que temos agora.

Do ponto de vista do design, queríamos trazer para esta edição um pouco da profundidade visual que estava presente no modelo original: a serrilha nas laterais do bisel, a proteção da coroa proeminente, as distinções claras entre os quatro marcadores principais de horas e os outros oito, bem como a caseband mais fina. Para o Ref 844, e também para toda a coleção Aquaracer Professional 300, tentamos trabalhar na harmonia geral para torná-lo distinto de outros relógios de mergulho e, ao mesmo tempo, autêntico para nossa marca.