Principais casas de leilões cancelam vendas de arte russa em Londres

As casas de leilões Christie's, Sotheby's e Bonhams cancelaram as vendas de arte russa em Londres em junho, como parte da resposta do mercado de arte às sanções ocidentais contra Rússia por causa da invasão da Ucrânia.

As casas de leilões realizam vendas de arte russa em junho e novembro em um período conhecido como "Semana de Arte Russa", atraindo compradores russos ricos.

A Sotheby's disse que cancelou a venda de arte russa em Londres em junho.

"Somos absolutamente rigorosos em seguir as sanções presentes e estamos monitorando de perto quaisquer atualizações nas listas", afirmou em comunicado.

A Christie's também cancelou sua venda de arte russa em junho, citando fatores como a incerteza da guerra e requisitos logísticos e legais complexos relacionados a sanções.

"Embora o mercado atual de vendas da Christie's na Rússia como um todo seja relativamente pequeno, temos a responsabilidade de responder às necessidades de nossos clientes e a eventos geopolíticos que estão fora de nosso controle", disse a Christie's em comunicado.

A casa de leilões acrescentou que está fazendo uma "diligência aprimorada" sobre pessoas politicamente expostas e aquelas com conexão com jurisdições que foram alvos de sanções.

A Bonhams não forneceu uma razão para sua decisão.

As vendas de obras de arte russas totalizaram 37,7 milhões de libras (49,6 milhões de dólares) nos salões da Sotheby's e da Christie's em Londres em 2021, menos de 1% do faturamento, segundo Sebastian Duthy, CEO da Art Market Research. A Sotheby's e a Christie's não confirmaram imediatamente o número.