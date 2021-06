Princesa Diana disse que queria ver os filhos em seu último telefonema

O documentário "Diana", previsto para ir ao ar no próximo dia 24 de junho, no canal britânico ITV, traz detalhes dos últimos momentos da princesa de Gales.

Um amigo próximo da princesa Diana lembrou-se de sua última conversa por telefone antes da morte da princesa. Richard Kay, um repórter que cobria assuntos da realeza e amigo próximo de Diana, contou sobre seu relacionamento.

Kay teria sido a última pessoa para quem Diana ligou antes de morrer, no dia 27 de agosto de 1997, em Paris. "Falei com ela naquela noite", disse Kay. "A polícia disse que a última ligação que ela fez foi para mim."

Kay disse que achava que Diana estava "em um bom momento", pois esperava embarcar em um novo capítulo em sua vida. "Ela queria tentar um novo começo e fazer algo diferente”, conta Kay no documentário, segundo a Business Insider.

Kay acrescentou que Diana também queria voltar e encontrar seus filhos. Diana e Dodi Fayed estavam passando por Paris quando se envolveram em um acidente de carro fatal. Fayed e o motorista morreram com o impacto. Diana ainda foi levada com vida ao hospital Pitié-Salpêtrière.

Na época do acidente, o príncipe William tinha 15 anos e o príncipe Harry, 12. Harry foi sincero sobre a morte de sua mãe e como isso impactou sua vida. No mês passado, ele falou sobre como é sofrer com o mundo inteiro assistindo.

“Havia tantas pessoas de todas as idades que precisam se curar e também por uma razão ou outra são incapazes, ou podem não saber que precisam se curar”, disse Harry durante um episódio da série de entrevistas com Oprah Winfrey chamado “The Me You Can't See. "

“Se nos agarrarmos ao luto, ele se manifesta e aparece mais tarde na vida. Foi isso que aprendi com esse processo”, disse Harry.

Uma estátua de Diana será inaugurada em sua antiga casa no Palácio de Kensington no dia 1º de julho para marcar seu 60º aniversário, relatou a Hello Magazine. Meghan Markle, que acabou de dar à luz seu segundo filho com Harry, não deverá comparecer ao evento.

William e Harry revelaram em 2017 que a estátua seria desenhada por Ian Rank-Broadley, artista conhecido por seu desenho da rainha Elizabeth em moedas britânicas.

