Primeiro reality show de coquetelaria da TV aberta estreia hoje

Estreia nesta terça-feira, 13, o primeiro reality show de coquetelaria da televisão aberta brasileira. Comandando pela apresentadora paulistana Marina Person e pelo premiado bartender Márcio Silva, em “Bar Aberto”, nova aposta da Band, apaixonados pelo universo das bebidas competirão pelo prêmio de um bar para chamar de seu e uma viagem às fábricas da gigante dos destilados Pernod Ricard.

O programa será exibido todas às terças feiras e acompanhará durante dois meses 10 participantes que precisam provar ser o melhor bartender amador do Brasil. Eles se enfrentarão em batalhas que testarão o talento e a criatividade ao longo dos oito episódios. A avaliação será feita pelos apresentadores e por renomados bartenders convidados, como Fabio La Pietra, Stephanie Marinkovic, Zulu, Adriana Pino, Chula, Gustavo Rômulo, Jairo Gama, Alex Mesquita e Alice Guedes. “O Bar Aberto é um programa que celebra essa nova paixão do brasileiro de se aventurar no universo da coquetelaria. Eu compartilho muito desse sentimento e estar em contato com esse universo me abriu os olhos sobre mil e uma possibilidades de drinks e também sobre o belíssimo trabalho dos profissionais para democratizar essa arte” conta Marina Person, apresentadora do programa.

Ao lado de Marina está Márcio Silva, premiado bartender paulistano, único brasileiro na lista dos 100 mais influentes do mundo na indústria de bebidas. “Fazer parte do Bar Aberto é uma grande oportunidade, porque acredito muito na democratização da coquetelaria no Brasil. A TV aberta nos dá a oportunidade de mostrar para todos a beleza desse trabalho e como é divertido e fácil apreciar boas bebidas” complementa Márcio.

As gravações do novo reality tiveram de ser adaptadas devido à pandemia. A equipe de produção foi reduzida e os participantes ficaram isolados no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo, onde também foram gravados os oito episódios.

O grande prêmio do programa será uma viagem para conhecer as casas das mais importantes marcas da Pernod Ricard: Absolut na Suécia, Beefeater na Inglaterra, Chivas e Ballantine’s na Escócia. Além disso o vencedor também ganhará um bar personalizado e 100% equipado, feito exclusivamente para sua casa. “O brasileiro adora um reality show. E a mixologia está cada dia mais em alta, com o público descobrindo o universo dos drinks e os bartenders ganhando status de estrela. Fazia todo o sentido juntar essas duas pontas e criar um programa como esse, o primeiro do gênero no Brasil.” afirma José Francisco Tapajós, diretor geral do projeto.