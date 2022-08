Primeiro festival gastronômico do Brasil retorna com Jefferson Rueda e chefs premiados

O tradicional Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes – considerado o primeiro festival do setor no Brasil – voltará às ruas históricas da cidade símbolo da Inconfidência Mineira. E a programação de dez dias, entre 19 e 28 de agosto, será realizada às vésperas de 200 anos da independência do Brasil, quando aproximadamente 60 mil pessoas deverão visitar essa região de Minas Gerais.

Além de chefs em praça pública com preparo de receitas ao vivo e pontos para a venda dos produtos mineiros, haverá shows e apresentações artísticas. E ainda haverá “Festins”, jantares elaborados por oito restaurantes locais e que terão participação de oito chefs renomados (quatro de Minas Gerais e quatro de outros estados) para criar diferentes interpretações da culinária tiradentina.

Participarão do festival Jefferson Rueda, à frente da Casa do Porco, eleito sétimo melhor restaurante do mundo pelo “The World’s 50 Best Restaurants”; Onildo Rocha, de Notiê, Abaru e Cozinha Roccia; Rodolfo Mayer, do Angatu; Tássia Magalhães, do Nelita; Caio Soter, do Pacato; assim como os chefs Ivo Faria, Fabrício Lemos, Monica Rangel, Rafael Pires, Beth Beltrão e Matheus Paratella.

“Será uma edição épica, pois é nosso reencontro com o grande público, celebrando nossos 25 anos. E estamos em Tiradentes, berço da Inconfidência Mineira, que foi um dos primeiros movimentos de emancipação do país, neste ano em que se comemora o bicentenário da Independência. Assim, não perderíamos a homenagem”, diz Rodrigo Ferraz, responsável pela organização do evento.

Por fim, haverá mercearia de pequenos produtores com curadoria da Expedições Fatura, como pães artesanais da Taberna D’Omar; queijos de Pingo do Mula; chocolates da Kalapa; temperos e geleias da Provençal Gourmet, cogumelos da Cogumelado, massas da Artigianale, assim como produtos de origem mineira do Casal Gastro. Todos ficarão disponível para degustação e para compra.

