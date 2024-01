Primeiro Baile do Rosewood terá Claudia Leitte e Alceu Valença entre as atrações

Após dois anos desde a inauguração, o Rosewood São Paulo será palco da maior festa popular do Brasil, o Carnaval. Em um resgate da tradição dos bailes na capital paulista, o Baile do Rosewood vai reverenciar a cultura brasileira.

Sob o tema “É da nossa natureza”, o Baile do Rosewood pretende valorizar tudo que é “Feito por Brasileiros”, alinhado ao conceito A Sense of Place da Rosewood Hotels & Resorts, na qual cada propriedade da marca se inspira em elementos típicos da identidade local.

A primeira edição da folia conta com Claudia Leitte como a atração principal da noite, além de participação de Alceu Valença. Gêneros musicais variados, do axé ao eletrônico e à bateria da escola de samba, essa mistura eclética estará presente no evento.

As riquezas naturais do Brasil são o foco da decoração, com paleta que segue os tons neutros e terrosos, com alguns destaques nas cores rosa, dourado e verde.

O Baile do Rosewood acontecerá amanhã, 24, no Matarazzo Ballroom, e tem como propósito ser uma causa social, tendo um instrumento de conexão com instituições que trabalham para a preservação e a sustentabilidade de nosso ecossistema, além a herança histórica e étnica.

“A preservação da cultura dos povos originários, uma das essências da identidade brasileira, é um compromisso que assumimos desde o primeiro dia no Rosewood São Paulo, e o projeto está alinhado com nossos valores e no que acreditamos para o futuro do Brasil”, explica Edouard Grosmangin, diretor-geral do Rosewood São Paulo.